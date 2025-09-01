Un escenario del siglo XVI para la Banda de Música de Laviana
La formación actuó en un encuentro cultural con la Asociación Villa de Olmedo en la Corrala de Comedias de la localidad vallisoletana
L. Díaz
La Banda de Música de Laviana actuó este fin de semana en la localidad vallisoletana de Olmedo, un recital con numeroso público, fruto de su colaboración con la Asociación Musical Villa de Olmedo. La vinculación de ambas formaciones empezó a formalizarse este año, cuando la Banda lavianesa invitó a la vallisoletana a participar en el XVI Festival Nacional de Bandas que se organiza en Pola de Laviana a finales de junio. Las dos agrupaciones tocaron entonces sus canciones y llegaron a compartir escenario interpretando conjuntamente varios temas.
Dos meses después, la Banda de Música de Laviana devolvía la visita. En este caso, para tocar en Olmedo, en el "Encuentro de bandas" de la villa, que comenzó con la recepción de las formaciones en la iglesia de Santa María, prosiguió con un pasacalles por la ciudad y acabó con el concierto, celebrado en la Corrala de Comedias, un lugar donde se vienen celebrando recitales y obras teatrales desde el siglo XVI.
