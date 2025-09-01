El Memorial Delio Orviz de fútbol sala recauda casi 4.000 euros para la lucha contra el cáncer

El Memorial Delio Orviz organizado por el Deportivo Laviana Fútbol Sala fue un éxito, de participación y de recaudación. Y es que gracias a este torneo amistoso, en memoria del que fuera jugador del club, fallecido hace una década por un sarcoma, ha permitido recaudar 3.940 euros para la lucha contra el cáncer.

El torneo, triangular, enfrentó al equipo local, Deportivo Laviana, con el Arenas de Manzaneda y La Isla de Siero. Unas trescientas personas acudieron al polideportivo municipal de la Pola para presenciar los partidos. El resultado fue lo de menos. Lo de más fue el gran ambiente y sobre todo, la implicación de los lavianeses. Tal y como ha subrayado el equipo organizador, "el pueblo entero se volcó con el memorial, y eso es gracia s tí, Delio, para recordar lo buena persona que eras, siempre ayudando con todo". Se recaudaron "3.940 euros, que irán destinados a la lucha contra el cáncer, un granito de arena que podemos aportar para que esta lacra, esta enfermedad se acabe".

El Deportivo Laviana agradeció la colaboración de los equipos con los que jugó (campeón fue el Arenas, los locales segundos y los sierenses, terceros) y sobre todo, "a todas las personas que acudieron al polideportivo".

El equipo de fútbol sala de Laviana, recién ascendido a 2.ªB, categoría nacional, retomó este fin de semana la celebración del Memorial, que organizó antes de la pandemia y se interrumpió con la epidemia de covid. El joven de Barredos, de 28 años, falleció en 2015 a causa de un sarcoma. "Ya hace 10 años que nos dejaste y este año toca que la gente te siga recordando, ya que nosotros nunca hemos dejado de hacerlo". El dinero recaudado se destinará al Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA).

Más recuerdos

La organización también recordó a otras dos personas también fallecidas que sin cuya colaboración "nunca hubiéramos llegado a 2.ªB", como fueron "Gelín el Casín y Lolo", dos personas ligadas al club que siempre estaban ayudando".

Durante la celebración del torneo se realizaron varios sorteos. Entre los premios, la camiseta de Las Palmas del futbolista lavianés, Viti Rozada, ex del Real Oviedo, o una camiseta del Sporting firmada por todos los jugadores y unas botas de Roberto Canella, excapitán del equipo gijonés, también vecino de Laviana.