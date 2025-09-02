La Asociación de Vecinos de Barredos exige la limpieza de una finca llena "de basura" en la localidad
Recuerda al Ayuntamiento que puede actuar de oficio, sanear la zona y reclamar los costes al propietario
D. Orihuela
Langreo
La Asociación de Vecinos de Barredos ha denunciado ante el Ayuntamiento de Laviana la acumulación de basura en una finca privada de la Avenida del Principado. "Es un vertedero y un foco de insalubridad, un nido de ratas y de especies dañinas", afirman. Además, añaden que en la finca "hay desde hace años una grúa criando óxido".
La asociación recuerda que el Ayuntamiento puede actuar de oficio y limpiar el terreno para luego reclamar el gasto al propietario
- Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
- La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
- Retrasos para retirar el material ferroviario y goteras en el túnel: el soterramiento de Langreo, una obra inaugurada pero que 'sigue sin acabar
- Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
- El río Caudal reúne a la élite nacional de la pesca con mosca
- Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
- Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu
- Crónica de la fiesta del queso Casín: menos elaboradores pero más producción, la paradoja de un alimento DOP que busca crecer