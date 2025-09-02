Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Vecinos de Barredos exige la limpieza de una finca llena "de basura" en la localidad

Recuerda al Ayuntamiento que puede actuar de oficio, sanear la zona y reclamar los costes al propietario

La finca de Barredos que los vecinos exigen sanear.

D. Orihuela

Langreo

La Asociación de Vecinos de Barredos ha denunciado ante el Ayuntamiento de Laviana la acumulación de basura en una finca privada de la Avenida del Principado. "Es un vertedero y un foco de insalubridad, un nido de ratas y de especies dañinas", afirman. Además, añaden que en la finca "hay desde hace años una grúa criando óxido".

La asociación recuerda que el Ayuntamiento puede actuar de oficio y limpiar el terreno para luego reclamar el gasto al propietario

