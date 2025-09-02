Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana acoge el sábado un festival de grupos de acordeones, organizado por la Banda de Villoria

El viernes se celebra en Entralgo el último "Atardecer musical", con el cantante César Blanco

La Banda de Acordeones de Villoria.

La Banda de Acordeones de Villoria. / Acordeones de Villoria

L. Díaz

Pola de Laviana

Laviana se llenará de música este fin de semana. El viernes tendrá lugar el último concierto del ciclo "Atardeceres musicales", con la actuación en Entralgo del cantante César Blanco. El sábado, en Pola de Laviana, se celebrará el Festival Interprovincial de Acordeón, organizado por la Banda de Acordeones de Villoria y que contará con la presencia de tres formaciones.

El Festival, además de con la banda lavianesa que impulsa su celebración, tendrá a la Árgonat Band (del concello de Mos, en Pontevedra) y a la Banda de Acordeóns Metropolitana (también pontevedresa). El concierto comenzará el día 6 a las 18.30, en el kiosco de la música de La Avenida, en Pola de Laviana.

César Blanco.

César Blanco. / LNE

Por su parte, el recital de César Blanco en los "Atardeceres Musicales" tendrá lugar el viernes, 5 de septiembre, a partir de las 20.00, en los jardines de Palacio Valdés. Se trata de la última actuación de este ciclo, nueve en total.

