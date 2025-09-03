Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

Ya pasaron las fiestas de Nuestra Señora del Otero, también el Descenso Folklórico del Nalón. Pero antes de que acabe el verano al concejo de Laviana todavía le queda mucha "folixa" por delante. Buen ejemplo de ello es este próximo fin de semana, en el que tres localidades del municipio vivirán sus fiestas. Serán Llorío (Nuestra Señora del Rosario), Tolivia (San Roque) y Carrio (Nuestra Señora de los Remedios).

Llorío

En Llorío, en la vega del río Nalón, las fiestas duran cuatro días, desde el viernes 5 al lunes 8 de septiembre. Música y gastronomía tienen un papel principal en la programación de las celebraciones por Nuestra Señora del Rosario. El viernes todo comienza a las 18.00, con el sorteo loco, para ir caldeando el ambiente. Por la noche, una de las señas de identidad de las fiesta, las comidas populares. La primera será la gran corderada, desde las 22.00. Se pueden hacer reservas (639 66 08 44). La primera verbena, a continuación de la cena, contará con tres actuaciones distintas: la orquesta "Atenas", el grupo "D’Cano" y la DJ Trini.

La programación sigue el sábado 6 de septiembre. No hace falta madrugar, a las 18.00 serán los juegos infantiles, que contarán con la presencia del grupo "Seis Conceyos" de deportes tradicionales. La fiesta infantil será completa, porque tras los juegos habrá fiesta de la espuma. Por la noche, la segunda verbena, a las 23.00, contará de nuevo con el grupo "D’Cano", tendrá un "Remember 90’s", con música de esta década, y cerrará con un nuevo pinchadiscos, en este caso DJ Antu. Tanto el sábado como el domingo habrá autobuses gratis desde el Cidan de Pola de Laviana.

Más Llorío. El domingo es el día del socio, con el reparto del "bollu" desde las 12.00 alas 20.00. A las 13.00 la sesión vermú tendrá la música de Naiara Moore. A continuación, sobre las 15.30, la segunda comida popular, una paellada para 400 personas. La tercera verbena (23.00) estará amenizada por el "Dúo Sensación", el grupo "Costa Norte" y por DJ Antu.

Ya el lunes 8, día de Asturias, habrá misa, procesión y puya’l ramu (desde las 13.00), sesión vermú con la charanga "Élite" y desde las 17.00, el maratón de tute y parchís que cerrará los festejos.

Tolivia

Tolivia, por su parte, vivirá las fiestas de San Roque sábado y domingo. El día 6 a las 17.00, en la iglesia, habrá un "Conciertu d’artistes tolivianos": esta es una localidad muy vinculada a la música.

Ya el día 7, la jornada empezará a las 13.00 con la misa, la posterior procesión y la tradicional puya’l ramu. A las 14.00 la sesión vermú estará amenizada por los ritmos de "Berto y su acordeón". Habrá también concurso de tortillas, que tendrán que presentarse antes de las 13.00 en La Rectoral. Se podrá ver también una muestra de bisutería artesana en las escuelas.

Para cerrar los festejos, a las 17.00, tendrá lugar la carrera de cintas en bicicleta, "para nenos y grandes".

Carrio

En Carrio, las fiestas de Los Remedios comenzarán el viernes 5 y concluirán el lunes 8. El domingo 7 incluyen el "III Chigre Rock Carrio", festival que comienza a las 19.00 y que contará con la música de los grupos "Panda", "Popdata", "Flako Rodríguez" y de "Querida Margot".