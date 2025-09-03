Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

En Llorío, las orquestas y las comidas populares, con cordero y paella, son las protagonistas

Tolivia tendrá un concierto con artistas locales

El Chigre Rock de Carrio contará con los grupos "Panda", "Popdata", "Flako Rodríguez" y "Querida Margot"

Ambiente en una pasada edición de las fiestas de Llorío.

Ambiente en una pasada edición de las fiestas de Llorío. / Festejos de Llorío

L. Díaz

Pola de Laviana

Ya pasaron las fiestas de Nuestra Señora del Otero, también el Descenso Folklórico del Nalón. Pero antes de que acabe el verano al concejo de Laviana todavía le queda mucha "folixa" por delante. Buen ejemplo de ello es este próximo fin de semana, en el que tres localidades del municipio vivirán sus fiestas. Serán Llorío (Nuestra Señora del Rosario), Tolivia (San Roque) y Carrio (Nuestra Señora de los Remedios).

Llorío

En Llorío, en la vega del río Nalón, las fiestas duran cuatro días, desde el viernes 5 al lunes 8 de septiembre. Música y gastronomía tienen un papel principal en la programación de las celebraciones por Nuestra Señora del Rosario. El viernes todo comienza a las 18.00, con el sorteo loco, para ir caldeando el ambiente. Por la noche, una de las señas de identidad de las fiesta, las comidas populares. La primera será la gran corderada, desde las 22.00. Se pueden hacer reservas (639 66 08 44). La primera verbena, a continuación de la cena, contará con tres actuaciones distintas: la orquesta "Atenas", el grupo "D’Cano" y la DJ Trini.

La programación sigue el sábado 6 de septiembre. No hace falta madrugar, a las 18.00 serán los juegos infantiles, que contarán con la presencia del grupo "Seis Conceyos" de deportes tradicionales. La fiesta infantil será completa, porque tras los juegos habrá fiesta de la espuma. Por la noche, la segunda verbena, a las 23.00, contará de nuevo con el grupo "D’Cano", tendrá un "Remember 90’s", con música de esta década, y cerrará con un nuevo pinchadiscos, en este caso DJ Antu. Tanto el sábado como el domingo habrá autobuses gratis desde el Cidan de Pola de Laviana.

Más Llorío. El domingo es el día del socio, con el reparto del "bollu" desde las 12.00 alas 20.00. A las 13.00 la sesión vermú tendrá la música de Naiara Moore. A continuación, sobre las 15.30, la segunda comida popular, una paellada para 400 personas. La tercera verbena (23.00) estará amenizada por el "Dúo Sensación", el grupo "Costa Norte" y por DJ Antu.

Ya el lunes 8, día de Asturias, habrá misa, procesión y puya’l ramu (desde las 13.00), sesión vermú con la charanga "Élite" y desde las 17.00, el maratón de tute y parchís que cerrará los festejos.

Tolivia

Tolivia, por su parte, vivirá las fiestas de San Roque sábado y domingo. El día 6 a las 17.00, en la iglesia, habrá un "Conciertu d’artistes tolivianos": esta es una localidad muy vinculada a la música.

Ya el día 7, la jornada empezará a las 13.00 con la misa, la posterior procesión y la tradicional puya’l ramu. A las 14.00 la sesión vermú estará amenizada por los ritmos de "Berto y su acordeón". Habrá también concurso de tortillas, que tendrán que presentarse antes de las 13.00 en La Rectoral. Se podrá ver también una muestra de bisutería artesana en las escuelas.

Para cerrar los festejos, a las 17.00, tendrá lugar la carrera de cintas en bicicleta, "para nenos y grandes".

Carrio

En Carrio, las fiestas de Los Remedios comenzarán el viernes 5 y concluirán el lunes 8. El domingo 7 incluyen el "III Chigre Rock Carrio", festival que comienza a las 19.00 y que contará con la música de los grupos "Panda", "Popdata", "Flako Rodríguez" y de "Querida Margot".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Nicolasa, la tragedia imborrable: se cumplen treinta años del mayor accidente de la historia reciente de la minería
  2. La Guardia Civil evacúa en helicóptero a dos participantes del Trail de Ubiña, en Lena
  3. Javier Fernández, expresidente del Principado y testigo de la tragedia de Nicolasa: 'Allí dentro se desató un infierno
  4. Un nuevo parque junto al estadio Ganzábal mejorará el entorno del plan de vías de Langreo
  5. Los comerciantes piden 'acelerar' la urbanización del soterramiento de Langreo: 'Es una obra vital
  6. Procesión de bandera en Aller: los vecinos de Piñeres, fieles al Toreu del Santu
  7. Quico Fernández, el peregrino de 95 años que sigue ascendiendo a pie a las capillas del Monsacro
  8. Faraones, paellada y un pueblo pitufo rodante: todo cabe en las fiestas de Barros (Langreo)

Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

Laviana sigue de celebración: Llorío, Carrio y Tolivia viven sus fiestas este fin de semana

Laviana acoge el sábado un festival de grupos de acordeones, organizado por la Banda de Villoria

Laviana acoge el sábado un festival de grupos de acordeones, organizado por la Banda de Villoria

La Asociación de Vecinos de Barredos exige la limpieza de una finca llena "de basura" en la localidad

La Asociación de Vecinos de Barredos exige la limpieza de una finca llena "de basura" en la localidad

El Memorial Delio Orviz de fútbol sala recauda casi 4.000 euros para la lucha contra el cáncer

El Memorial Delio Orviz de fútbol sala recauda casi 4.000 euros para la lucha contra el cáncer

Los "guardianes del Nalón" limpian el cauce tras el Descenso Folklórico: "Cuidar el río es cuidar nuestra fiesta"

Los "guardianes del Nalón" limpian el cauce tras el Descenso Folklórico: "Cuidar el río es cuidar nuestra fiesta"

Un escenario del siglo XVI para la Banda de Música de Laviana

Un escenario del siglo XVI para la Banda de Música de Laviana

Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

Alberto Ordóñez gana el Rallysprint Peñamayor

"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico

"Los guardianes del Nalón" limpian el río tras el Descenso Folklórico
Tracking Pixel Contents