El Titánico estrena equipaciones con el anuncio de que se remodelará el campo de Las Tolvas

El Real Titánico de Laviana ya tiene nuevas equipaciones para la temporada 2025-2026. La entidad rojiblanca presentaba la ropa oficial del club este miércoles en el entorno del Ayuntamiento, en un acto en el que jugadores del club estuvieron acompañados por el Alcalde, Julio García, y por Aquilino Velasco, gerente de Assa, que se suma como nuevo patrocinador del primer equipo.

El Alcalde, Julio García, explicaba que el compromiso municipal con el Titánico es total. Además de fortalecer el vínculo entre el consistorio y la entidad a través de un acuerdo de patrocinio que se firmará la próxima semana, y que incluye que el frontal de la camiseta de la entidad lleve el logo de "Senderos del Carbón", el Ayuntamiento no se quedará ahí. García explicó que el Gobierno local lleva tiempo trabajando junto a la directiva del Titánico en la elaboración de un proyecto para la remodelación del campo de Las Tolvas, lo que supondrá una fuerte inversión que se presentará próximamente, una vez esté cerrado el documento técnico.

Patrocinadores

La presentación sirvió además para dar la bienvenida a la empresa Assa como nuevo sponsor del primer equipo del Titánico. Se trata del segundo patrocinio deportivo que esta empresa multiservicios ha llevado a cabo en las últimas fechas, tras la del Caudal Deportivo de Mieres. "Somos una empresa que cree en las comarcas mineras, y queríamos demostrarlo con hechos, que es como se demuestran las cosas", señaló Aquilino Velasco, para agregar que "apoyar un equipo en el Caudal y otro en el Nalón es un claro ejemplo de nuestra apuesta".

Además de la citada compañía y del patrocinio municipal a través de "Senderos del Carbón", el Titánico cuenta también con varios sponsors tanto para su ropa del primer equipo como para la de chándal y paseo. La Seronda, El Cuévanu, Parque Natural de Redes, El Pintu o la Clínica Álvarez Clary también apoyan a la entidad, al igual que Cactus, Lalo Taberna, La Chalana, Sidrería San Mamés, El Fogón, Solveser, Pizzería Suiza, Motor Nalón, Restaurante Cánzana, Confitería Conchi, MT Fachadas y All in Fútbol.