El Descenso Folklórico del Nalón busca mejoras para 2026: agilizar la entrada en el río, uno de los retos

Miles de personas, carrozas espectaculares y "El Otero Team" como ganador de "La Sopera". Ese puede ser un resumen en tres pinceladas del Descenso Folklórico del Nalón en su edición de 2025. Pero tras una de las fiestas más destacadas de las comarcas mineras hay un arduo e intenso trabajo. No en vano, no han pasado ni 15 días desde la celebración del festejo y ya se está preparando la edición de 2026. Lo ha hecho con una reunión entre la organización y las peñas en las que se pusieron sobre la mesa los aspectos a mejorar, que fundamentalmente fueron dos: asumir la cantidad desorbitada de gente que acudió al Descenso Folklórico y acelerar la transición de las embarcaciones entre la carretera y el agua, la zona de acceso al Nalón.

Roberto Morán es el responsable de la asociación Llavianeses pol Descensu, que tiene encomendada la organización de la fiesta. "La verdad es que estamos contentos con como salió todo, y también con la asistencia de las peñas a la reunión post-descenso, donde comenzamos a analizar lo que se debe mejorar de cara al próximo año", señaló Morán, que estuvo acompañado también en ese encuentro con las peñas por concejal de Festejos de Laviana, Pablo Vázquez.

Retos

Morán explicó que fundamentalmente se trataron dos puntos a mejorar de cara a la próxima edición. "Uno de ellos es que este año hubo una cantidad desorbitada de gente, que excedió las previsiones", señaló. En este sentido, abundó en que "hubo mucha gente colándose en el parque cerrado de las embarcaciones, algo que no debería suceder, por lo que es uno de los puntos a solucionar de cara al próximo año".

Por otra parte, también se puso sobre la mesa la necesidad de acelerar el tránsito de las carrozas entre la carretera y el río. "Es algo en lo que vemos que se pierde mucho tiempo, y habrá que buscar fórmulas para agilizarlo", valoró Morán.

Además, tanto el responsable de la organización como el propio edil de Festejos quisieron agradecer la labor de Protección Civil durante la prueba, en la que prestaron casi 80 atenciones, aunque ninguna de gravedad.

Además, se anunció la apertura de una especie de buzón de sugerencias para recibir ideas de las peñas participantes en la fiesta de cara a la nueva edición del Descenso Folklórico del Nalón. "Esperamos recibir las propuestas de las peñas y los peñistas, porque entre todos podemos seguir trabajando para tener una fiesta mejor", valoró Morán. n