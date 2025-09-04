Dos nuevas rutas guiadas con el programa "Caminando por Laviana" este mes de septiembre

El programa de rutas guiadas "Caminando por Laviana" comenzó ya el pasado mes de mayo y prosigue, a lo largo de este mes de septiembre, con otras dos salidas. La primera de ellas será este sábado día 6, con una excursión a Peña Mea. El plazo de inscripción ya ha terminado. La segunda salida guiada será la de la ruta "Caminos y puentes", el sábado 27 de septiembre. El plazo para apuntarse (a través de la web municipal o en el Cidan) termina el día 22.

En octubre se realizarán otras dos salidas guiadas, los días 4 y 11. La primera será una nueva sesión de la ruta teatralizada de "La aldea perdida". La segunda, un paseo por "Los molinos de Tiraña". Ya es posible inscribirse, igual que para la última actividad del programa de este año, que tendrá lugar ya en diciembre, el día 7. Se tratará de un paseo por el "Patrimonio industrial" del concejo.

Las rutas de "Caminando por Laviana" comenzaron en mayo, con el paseo circular Pola de Laviana-Picu La Vara. En junio hubo otras dos salidas, una travesía por Peñamayor y una ruta para familias por Les Foces del Raigosu. En julio se realizaron excursiones a Soto Llorío y la circular Entralgo-Campa Felguera, mientras que en agosto se llevó a cabo la ruta teatralizada "La aldea perdida" y una visita etnográfica a El Navaliegu.