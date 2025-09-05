Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La comida en la calle de Barredos reunirá a 400 personas

El encuentro vecinal en la localidad se celebra este sábado, en la plaza de la iglesia

Vista de Barredos.

Vista de Barredos. / FERNANDO RODRíGUEZ

L. Díaz

Barredos (Laviana)

La localidad de Barredos, en Laviana, celebrará este sábado 6 de septiembre su primera comida popular en la calle. Está prevista la asistencia de 400 personas, cubriendo todas las plazas que se habían previsto. Además de la comida de hermandad, también habrá música, con pasacalles de gaita y tambor, la charanga "Élite" y Astur DJ.

La celebración se desarrollará en la plaza frente a la iglesia, en el barrio Primero de Mayo. Comenzará sobre las 14.30. Raúl Álvarez, de La Cafe, es uno de los organizadores de la fiesta. "Surgió hablando entre amigos. Queríamos hacer algo por Barredos, por hace algo por el pueblo y para juntar a los vecinos", cuenat. Llevaron la propuesta hasta el Ayuntamiento, donde "se nos facilitó la organización. Así que al final, tiramos adelante con ello".

Como en este tipo de celebraciones populares, cada grupo llevará su propia comida. Cada participante pone 3 euros, destinados "a cubrir el alquiler de todas las mesas y sillas". Antes de la comida habrá pasacalles tradicional y de la charanga "Élite". La música de Astur DJ comenzará tras la comida, "sobre las 17.30 o 18.00". "Queremos que todo el mundo pueda pasarlo bien. Por eso lo hacemos", concluyó Álvarez.

