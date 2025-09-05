Exposición de bisutería en Tolivia coincidiendo con las fiestas de San Roque

Tres mujeres de la Asociación “Será por Muyeres” de Tolivia (Mireya, Balbi y Leo) expondrán sus trabajos de bisutería en los locales de las antiguas escuelas este fin de semana, coincidiendo con las fiestas de San Roque. Se trata de una iniciativa que según la presidenta de la Asociación, Raquel Gutiérrez, "dará visibilidad a esa antigua tradición de visitarse y acompañarse entre vecinas”.

Las artífices de estos abalorios que se expondrán han aprendido a "hacer pendientes, pulseras o collares" con el apoyo de internet, con tutoriales y algunas ideas que ellas ya tenían, compartiendo mucho tiempo juntas durante este año. Esta afición en común es "otra manera de acompañar en esa soledad no deseada, que tiene mucha más incidencia en las zonas rurales donde existen menos ofertas ocupacionales".

Programa de acompañamiento

En este sentido, el Ayuntamiento de Laviana ha puesto en marcha esta semana y desde el Servicio de Servicios Sociales, la figura de una mediadora que visitará a las personas mayores para hablar, conocer sus necesidades y visitarles. Esta iniciativa está avalada por las asociaciones vecinales y red de centros sociales de la zona rural de Laviana. Serán estos colectivos los que la presenten a los vecinos, "involucrando a la propia vecindad en cuidar a sus mayores".

La red de centros sociales rurales de Laviana y el programa “Laviana mucho pueblo” impulsan redes de apoyo para que los pueblos "continúen atrayendo y estabilizando población". En el caso de Tolivia, además de la Rectoral, la recuperación de un espacio en las antiguas escuelas, está permitiendo que la Asociación “Será por muyeres” organice, además de exposiciones como la que tendrá lugar este fin de semana, otro tipo de cursos y actividades. Es además lugar de ensayo para el grupo de baile regional y el grupo de pandereteras.