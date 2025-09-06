A finales del pasado mes de julio, Raúl Álvarez y su hija Aida estaban en La Cafe, el bar que tienen en Barredos (Laviana) y en una de esas charlas de amigos de las que suelen salir ideas que parecen locuras pensaron que tenían que hacer algo para animar el pueblo y que "si todo el mundo hace una comida en la calle (Pola de Laviana, Sotrondio o Blimea), también podíamos hacerlo nosotros", explica Aida. Con poco margen de maniobra, ya que agosto es un mes complicado en lo administrativo para organizar cosas, decidieron que la comida en la calle de Barredos sería el 6 se septiembre. "Necesitábamos tiempo para organizarlo pero tenía que ser después del Descenso (Folklórico del Nalón) y antes de las fiestas de Barredos, que son el fin se semana que viene, así que optamos por este sábado". Raúl Álvarez se hizo cargo de tramitarlo todo con el Ayuntamiento de Laviana y su hija se encargó de la logística y organización.

Sobre estas líneas, un grupo de vecinos de Barredos, en la comida. A la izquierda, vista de las mesas. | D. O.

La idea no era tan loca. Al menos, a juzgar por la respuesta de los vecinos que se apuntaron a la cita, un total de 409 personas que pagaron 3 euros con los que se cubrió el alquiler de las mesas y sillas y se pagó la animación musical y el seguro de responsabilidad civil.

Barredos, obrero y festivo

Las carpas y toldos para intentar sobrellevar el solazo que hizo que la temperatura superase a las tres de la tarde los 30 grados, ya era cosa de cada grupo de amigos.

Los hubo que hasta hicieron camisetas para la ocasión, con el castillete del pozo y la leyenda "Barredos obrero" en el pecho y "Barredos manda y no tu banda", a la espalda. Era solo un grupo, pero numeroso, 46 personas, casi el diez por ciento de los que participaron en la comida. Sobre su mesa había lo clásico, empanadas, tortillas bollos preñaos... pero también alguna concesión a los más jóvenes con hamburguesas y pizza. Ante el calor lo mejor era hidratarse y de eso tampoco iban mal, "tenemos sidra, cerveza, agua bebidas sin alcohol", detallaba Ana Fernández, Anina para los amigos, erigida en portavoz del grupo, que explicaba así la iniciativa: "Siempre vamos todos juntos a la comida de Pola de Laviana, así que estamos encantados de poder juntarnos aquí, en casa, porque somos todos de Barredos".

Ese era uno de los principales argumentos de todos los participantes para celebrar la idea de hacer la primera comida en la calle de Barredos, ya que antes, para participar en una cita similar, tenían que ir principalmente a Pola de Laviana. Lo señalaba también Marta Flórez, componente de un grupo de 14 personas "que todos los años, desde que empezó, vamos a La Pola, así que está genial hacerlo en Barredos, porque además en la de Pola de Laviana siempre llueve", bromeaba.

Al final aquella idea de un día de finales de julio en una charla de bar se puede acabar convirtiendo en tradición. Si más de 400 personas lo apoyaron el primer año ahora solo queda crecer. Eso sí, Aida, una de las impulsoras de la fiesta y que este sábado supervisaba que todo estuviese en orden, perdió la apuesta. En una porra sobre el número de participantes la chica dijo que irían 270 personas. Se quedó corta.