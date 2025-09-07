Atención lavianeses: el día 10 empiezan las obras de mejora en los parques infantiles de la Pola

Las esperadas obras para renovar los parques infantiles de Laviana comenzarán este próximo miércoles, 10 de septiembre. El Ayuntamiento ha colocado un aviso en las zonas afectadas en las que se explica que ese día "darán comienzo las obras de rehabilitación y colocación de nuevos elementos de juegos en el parque infantil de La Avenida".

Por ello, "durante la ejecución de las obras, habrá zonas que no se puedan utilizar". Estas zonas cerradas irán señalizándose progresivamente, a medida que se se realicen los trabajos.

En total, son cerca de 400.000 euros los que se invertirán en modernizar y arreglar las zonas de juegos de los parques de Pola de Laviana y Barredos. La empresa Better Design es la encargada de las obras, que finalmente, una vez adjudicadas, ascienden a 372.680 euros.

Una de las áreas de juego del parque lavianés. / L. M. D.

Los trabajos a realizar incluyen, tal y como anunció el gobierno local cuando explicó las obras, "la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de nuevos equipamientos". Todos estos trabajos se deberán de ejecutar en el plazo de tres meses, una vez empiecen las obras.

Según el gobierno local, su intención es "cumplir con el compromiso que el propio Alcalde (Julio García) asumió con los representantes del Consejo Municipal de la Infancia y Adolescencia para mejorar los parques infantiles de La Pola y Barredos". Ese compromiso se materializó con la aprobación de una partida, procedente del remanente de tesorería, que será la usada para estos trabajos.

Las familias del concejo llevan ya tiempo demandando una mejora de estos espacios de juego para los niños y niñas de la Pola y Barredos.

Las obras que se van a llevar a realizar se consensuaron con el Consejo de la Infancia. Entre las novedades, que en el área de juegos más cercana al centro de salud se instalará "una torre multijuego de 9,55 metros de altura, con pasadizos y cuatro toboganes", simulando todo el conjunto "una jornada de diversión por la jungla". En esa misma zona se instalarán un trampolín rectangular, adaptado a silla de ruedas, y otro circular, además de nuevos columpios múltiples y adaptados. También se cambiarán los pavimentos.

En la segunda zona del parque de La Avenida, además del cambio de todo el pavimento, se instalarán nuevos balancines y una zona específica de multijuegos para pequeños de entre 0 y 3 años.

También habrá mejoras en el parque de Solavega, donde se instalará una pista de fútbol construida íntegramente de tubo de acero inoxidable con porterías integradas en los fondos y césped artificial.

Ya en la localidad de Barredos, el proyecto contempla la unificación de las dos zonas de juegos existentes y la reubicación de los aparatos de gimnasia para mayores. La novedad será la instalación "de un gran barco interactivo con distintas plataformas y niveles, toboganes y otros elementos" con los que jugar. Habrá además nuevos columpios múltiples, carrusel y balancín.