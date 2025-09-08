El Descenso Folklórico del Nalón desembarca con sus figuras en Gijón: "Para nuestra fiesta de Laviana es una publicidad tremenda"

El Descenso Folklórico del Nalón es ya todo un referente del calendario festivo asturiano. Por eso no es de extrañar que además de reunir a miles de personas cada año entre La Pola, Puente d’Arcu y La Chalana, las singulares creaciones de las peñas hayan cruzado fronteras, aunque sean regionales. El barrio de Cimavilla, en Gijón, ha engalanado las calles para sus fiestas utilizando, entre otras, piezas de las carrozas de la cita lavianesa. "Para nosotros es una publicidad tremenda", afirma Roberto Morán, presidente de la Asociación Amigos del Descenso, que se encarga, junto al Ayuntamiento, de organizar el evento de Laviana.

Tres niños se fotografían con dos figuras del Descenso a su espalda. | M. Á. G.

Explica Morán cómo surgió la posibilidad de que algunas de las imágenes icónicas que dejaban este año las peñas en sus carrozas acabasen en Gijón. "La organización de las fiestas contactó con gente de Laviana, y como tenemos un grupo de WhatsApp con los capitanes, se comentó ahí", señala el responsable de la organización del Descenso.

La respuesta de los peñistas fue, como siempre en las Cuencas, solidaria y unánime. "Pensamos que qué mejor que las figuras que de otra forma iban a pasar al olvido tuvieran una segunda vida", explica Morán. Y así decidieron cederlas a Cimavilla.

Muestra

Estos días se han podido ver en el barrio gijonés imágenes como la de Rodrigo Cuevas a lomos de un gochu, un Charles Chaplin gigante (pieza de la carroza ganadora) o un dios griego, entre otros materiales cedido por Laviana.

"Para nosotros también supone una gran promoción del Desceso Folklórico", apunta Roberto Morán, que tira de lógica para explicarlo: "Gijón es una ciudad con cerca de 300.000 habitantes y un gran número de turistas, con lo que, a poca gente que pase por Cimavilla y vea las figuras, ya tenemos ahí un gran volumen de público que el año que viene pueda animarse a venir a Laviana".

Las fiestas del barrio gijonés arrancaron el pasado viernes, y todavía tienen una nutrida programación por delante hasta el 14 de septiembre. Entre conciertos, actos culturales y actividades infantiles, un trozo del corazón de los valles mineros se ha introducido en Gijón.