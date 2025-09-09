Procesión, paella y música: El Condao, en Laviana, despide el verano festivo con los actos del Cristo

El concejo de Laviana se resiste a cerrar el calendario festivo. Más allá del Descenso Folklórico del Nalón, que este año fue un éxito de participación y público, son muchas las localidades del municipio que celebran sus fiestas a lo largo del verano. Es el caso de El Condao, que este fin de semana, del viernes 12 de septiembre al domingo 14, celebra sus patronales del Cristo.

Las actividades comenzarán el viernes a las 19.00 horas con un pasacalles. A las 23.30 horas tendrá lugar la primera gran verbena de El Cristo de este año con "M3 Show" y "Discoastur". El sábado la fiesta arrancará con un pasacalles a las 12.00 horas. A las 13.00 horas se celebrará el concurso de tortillas y a las 16.00 horas habrá juegos infantiles.

Los mayores jugarán a las 18.30 horas, lo harán en el tradicional partido de solteros contra casados. A las 20.30 horas tendrá lugar uno de los momentos más esperados por los romeros, la misa y la procesión desde la iglesia a la capilla. Cumplidos los actos religiosos, a las 23.30 horas volverá la música con la segunda verbena de las fiestas a cargo de la orquesta "Sensation" y el grupo "Límite".

Autobuses

Tanto el viernes como el sábado habrá un servicio gratuito de autobuses de ida y vuelta entre Pola de Laviana y El Condao. Los buses saldrán del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan) a las once y media y doce de la noche y regresarán desde el Condao a las cinco y seis menos cuarto de la madrugada.

Las fiestas se cerrarán el domingo con el reparto del bollo y el vino a los socios a las 12.00 horas. A las 12.45 horas tendrá lugar la procesión a la inversa que el sábado, ya que será desde la capilla hasta la iglesia. A las 15.00 horas habrá degustación de paella y a las 17.30 horas campeonato de tute. A las 21.00 horas comenzará la última verbena con la orquesta "Impacto".