Laviana inicia la mejora de sus parques infantiles con una inversión de 372.000 euros

La inversión de casi 400.000 euros destinada a modernizar y arreglar las zonas de juegos de los parques infantiles de Pola de Laviana y Barredos ya está en marcha. En la jornada de ayer miércoles se iniciaron los trabajos, que ejecuta la empresa Better Design es la encargada de las obras, que fueron adjudicadas por 372.680 euros.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses. Las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.

Las obras fueron acordadas con el Consejo de la Infancia. En el área de juegos más cercana al centro de salud se instalará una torre multijuego de 9,55 metros de altura, con pasadizos y cuatro toboganes, "simulando todo el conjunto "una jornada de diversión por la jungla", según el gobierno local. En esa misma zona se colocará un trampolín rectangular, adaptado a silla de ruedas, y otro circular, además de nuevos columpios múltiples y adaptados. También se cambiarán los pavimentos en todo ese área.

Habrá asimismo mejoras en la otra zona de juegos del parque de La Avenida, donde se renovará todo el pavimento, se colocarán nuevos balancines y se instalará una zona específica de multijuegos para pequeños de entre 0 y 3 años.

Pista de fútbol

Las mejoras en el parque de Solavega incluyen la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas en los fondos y césped artificial. Los trabajos en la localidad de Barredos, por su parte, se concentrarán en la unificación de las dos zonas de juegos existentes y la reubicación de los aparatos de gimnasia para mayores.

Se instalará también "un gran barco interactivo con distintas plataformas y niveles, toboganes y otros elementos" con los que jugar, indicó el gobierno local. Habrá además nuevos columpios múltiples, carrusel y balancín.