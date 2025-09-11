Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro en Pola de Laviana: la obra "Los locos del paraíso", este viernes

Una de las funciones de &quot;Los locos del paraíso&quot;

Una de las funciones de "Los locos del paraíso" / Teatro Paladio

L. Díaz

Pola de Laviana

Los aficionados al teatro de Laviana y de las Cuencas están de enhorabuena. Este viernes 12 de septiembre, desde las 19.30, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana, podrá verse la obra "Los locos del paraíso", que lleva a escena la Compañía Teatro Paladio.

La entrada es libre hasta completar aforo. "Los locos del paraíso" cuenta la historia de una residencia psiquiátrica, en un país que no se nombra, pero que "sufre una guerra como todas las guerras: absurda, cruel, con multitud de víctimas civiles".

