Laviana destina 98.000 euros al comedor escolar del colegio público Elena Sánchez Tamargo de la Pola

El Ayuntamiento de Laviana acaba de adjudicar el servicio de "elaboración, transporte y entrega de comidas preparadas (catering)" para el nuevo comedor escolar del colegio público Elena Sánchez Tamargo de Pola de Laviana. Este servicio, muy demandado durante años por las familias del concejo, echó a andar la pasada primavera, con más de una treintena de alumnos. El coste del comedor para este curso y el siguiente, proporcionando el servicio entre los meses de octubre y mayo, será de 98.140 euros.

Tal y como indicaron desde el gobierno local de Laviana, "el nuevo comedor escolar del Elena Sánchez Tamargo, tras múltiples trámites administrativos y con la ayuda de la Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA), fue estrenado por los alumnos y alumnas el pasado mes de abril , siendo un éxito tanto para el centro como para las familias".

Largos trámites

La puesta en marcha del servicio supuso "un largo camino, con un dilatado expediente administrativo, donde hubo que solicitar la pertinente autorización a la comunidad autónoma (el Principado) al no ser una competencia municipal". También fue necesario redactar un reglamento que estableciera un protocolo de actuación y definiera "las normas de uso y convivencia, para acabar con la publicación de la correspondiente ordenanza municipal y establecimiento del precio público". Tras unos primeros meses de funcionamiento, a finales del pasado curso, que sirvieron para "poner a prueba el nuevo comedor y testar la calidad y servicio del menú", se sacó a contratación la prestación de la comida y del servicio par el periodo de dos cursos escolares. El valor inicial del contrato era de 108.303 euros. Finalmente, se adjudicó por 98.140,35 euros.

El servicio, se subrayó desde el Ayuntamiento lavianés, "volverá a contar con una auxiliar de cocina y dos cuidadores, que se harán cargo de mantener en condiciones óptimas las comidas y también del cuidado de los niños y niñas en la sala del comedor escolar".

Este salón, habilitado meses atrás, ocupa el espacio de una de las antiguas viviendas anexas al colegio público de la Pola. En sus dos primeros meses de funcionamiento, el menú costó 5,16 euros al día. Se estableció como horario de apertura las 14.00 horas y la recogida de los alumnos se distribuyó entre las 15.00 y 15.45. En la adjudicación del contrato, además del precio, se ha tenido en cuenta la proximidad del elaborador de la comida y la calidad de los productos que se utilizarán en los menús que se ofrecen a los alumnos del colegio.