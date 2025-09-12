Llorío, en Laviana, celebra una carrera solidaria contra el cáncer el 26 de septiembre

La asociación Los Zurrones de Llorío (Laviana) retomó su actividad hace unos meses, y lo hizo con mucha fuerza. Fruto de su trabajo, el final de este mes de septiembre va a ser muy intenso en la localidad, con una "Facendera cultural", con todo tipo de actividades, y una carrera solidaria contra el cáncer, que tendrá lugar el viernes día 26.

Isaac Jiménez, de Los Zurrones, explicaba que desde la asociación se quiso impulsar una semana "con todo tipo de actividades. Ciencia, música, deporte..." El acto más esperado es la carrera solidaria, a las 19.00 del día 26. Ya están abiertas las inscripciones, de hecho este pasado jueves, con el mercado semanal de Pola de Laviana, ya había más de 150 personas apuntadas. También se vendieron manualidades realizadas por los vecinos para recaudar fondos.

"Desde el momento en el que pensamos en hacer la semana cultural, pensamos en poder impulsar una carrera de este tipo". Hablaron con Héctor Moro, el atleta solidario lavianés que "apadrinó" la prueba, promocionándola. Consultaron también con el Ayuntamiento, la Policía Local, Protección Civil, "contamos con su apoyo, y entre todos la sacamos adelante". El periodo de inscripción en la prueba estará abierto hasta el mismo día de la carrera, la intención es que cuanta más gente se anime, mejor. El donativo es de 10 euros, los participantes recibirán un pañuelo de recuerdo (hay 300 unidades disponibles). "Pensamos en dar una camiseta, pero reflexionando, consideramos más acertado que cuanto más dinero le llegue al Instituto Universitario Oncológico (IUOPA), mejor".

El recorrido tendrá 3,8 kilómetros, saliendo desde La Llera de Llorío, llegando a la zona de Muñera, para retornar al pueblo y hacer un circuito por la localidad, hasta la fuente de Fonfría.

Programa

La "Facendera" en la que se enmarca esta prueba solidaria comenzará el miércoles 24 de septiembre, (19.00 horas) con la exposición de pintores locales Manuel Barbón, María Jesús Fernández, Álvaro Canella, Sonia Espinosa y María Jesús Real. Estará abierta toda esa semana. El jueves 25 será el día de la ciencia, con un taller infantil a las 17.00 y con la charla-coloquio sobre investigación sobre el cáncer, con el investigador David Hevia y con más integrantes del IUOPA. Presenta Roberto Pato. El viernes 26 es el día del deporte, con partidos de fútbol sala del Alcava desde las 16.00 y a las 19.00, con la carrera contra el cáncer.

El programa continúa el sábado 27, con el concierto, a mediodía, de Olga García y Nerea del Valle (violonchelo y piano) en la iglesia. A las 13.30 estará la Banda de Música de Laviana en La Llera, y a las 19.00 actuará el grupo "Eskalón". El domingo 28 será jornada festiva, con sesión vermú desde las 14.00 con la Banda de Acordeones de Villoria, y a las 15.00, "xuntanza popular" en la cancha, amenizada con la música de DJ Trini.