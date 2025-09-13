La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró
Participó con la peña LDP y grabó un episodio de su proyecto de Youtube Pueblejeros, con algunas de las fiestas más importantes de los pueblos de España
La creadora de contenido en internet ("influencer"), abogada y presentadora de televisión Inés Hernand fue una de las personas que este pasado 23 de agosto no se quisieron perder la celebración de la gran fiesta de Laviana, el Descenso Folklórico del Nalón. Lo hizo con la intención de grabar, junto a su equipo, uno de los episodios de su serie de Youtube "Pueblejeros", con la que ha iniciado un recorrido con algunas de las fiestas más importantes de España.
Hernand, que se lo pasó en grande, "bajó" del Descenso formando parte de la peña Los del Patio, LDP, una de las más numerosas, ganadora del primer premio (La Sopera) en 2024. En esta ocasión su espectacular " embarcación, "Dueños del infierno del Nalón" quedaron en quinta posición, en una edición con un altísimo nivel de participación: se batieron todos los récords de la fiesta, con más de 7.400 personas desfilando en 41 carrozas.
- El oso afianza su expansión en las Cuencas con hembras reproductoras a ambos lados de la autopista del Huerna
- El oso 'Goloso', de paseo por las Cuencas y con la miel en los labios: una cámara graba a un plantígrado merodeando por los panales y a cien metros de las casas de este pueblo
- Nuevo pavimento y aceras, una rotonda y la reforma de la red de aguas: así será la remodelación de la avenida de Gijón, en Langreo
- La polémica fiesta de El Carbayu: el alcalde de Langreo censura las críticas 'fuera de lugar' del presidente de la sociedad de festejos
- Los semáforos de una emblemática plaza de Langreo, en ámbar para chequear si son prescindibles: 'Vamos a ver cómo funciona y si se puede mantener el tráfico así
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Ante el suicidio (con Asturias a la cabeza de la tasa nacional), prevención: estas son las señales de alerta y la forma en que se debe actuar
- Adiós al último vestigio del paso de los trenes de Feve por La Felguera: el Adif retira los raíles del paso a nivel clausurado en Langreo Centro tras el soterramiento