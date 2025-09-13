La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

La creadora de contenido en internet ("influencer"), abogada y presentadora de televisión Inés Hernand fue una de las personas que este pasado 23 de agosto no se quisieron perder la celebración de la gran fiesta de Laviana, el Descenso Folklórico del Nalón. Lo hizo con la intención de grabar, junto a su equipo, uno de los episodios de su serie de Youtube "Pueblejeros", con la que ha iniciado un recorrido con algunas de las fiestas más importantes de España.

La embarcación de LDP, en una imagen de "Pueblejeros". / Pueblejeros

Hernand, que se lo pasó en grande, "bajó" del Descenso formando parte de la peña Los del Patio, LDP, una de las más numerosas, ganadora del primer premio (La Sopera) en 2024. En esta ocasión su espectacular " embarcación, "Dueños del infierno del Nalón" quedaron en quinta posición, en una edición con un altísimo nivel de participación: se batieron todos los récords de la fiesta, con más de 7.400 personas desfilando en 41 carrozas.