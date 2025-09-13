Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación

Tras los trabajos de asfaltado en las calles de la zona Sur de Pola de Laviana, y aprovechando que se deben de reponer señales y repintar las marcas horizontales, el Ayuntamiento de Laviana tiene previsto reordenar la circulación del tráfico en estos viales.

Esta nueva ordenación del tráfico rodado se basará "en estudios técnicos encargados por el Consistorio", según explicaron desde el gobierno local. El objetivo, afirman, es buscar "la mejora en la fluidez del tráfico de esta zona de La Pola que, como se señala en los estudios, debido al ‘boom’ de la construcción de los años noventa, dispone de muy pocos espacios públicos que puedan mejorar la movilidad en estas calles". Se trata de "una problemática que afecta en cualquier planificación o mejora de la movilidad peatonal o de vehículos" en esta zona, ahora en obras (valoradas en 180.000 euros).

El plano de las calles en las que habrá cambios en la circulación. / Ayto de Laviana

La propuesta que se llevará a cabo será la de "crear un eje delimitado al rectángulo que forman las calles Río Cares-cruce con la Calle Puerto Tarna; Puerto Somiedo; Puerto Pajares, con una única dirección que bordeará las manzanas interiores de las calles Los Palomares, La Vega y Puerto San Isidro". El tráfico quedará de la siguiente forma: en la calle Puerto Pajares, que ahora tiene doble sentido de circulación, será de un único sentido ("descendente"), desde la calle Puerto Somiedo hasta Río Cares. Lo mismo pasará en el tramo comprendido entre la Calle Puerto Tarna y Puerto Pajares.

En cuanto a la mejora del espacio para los aparcamientos en la vía pública, se habilitarán zonas de estacionamiento en batería en Río Cares y se reordenarán y señalizarán otros en la vía Puerto San Isidro, esperando "aumentar el número disponible de espacios, al convertirse ahora en una vía de un único sentido de circulación". En la misma calle San Isidro, se instalará un nuevo paso de peatones elevado.

Según explicaron desde el Ayuntamiento, "una de las consideraciones que se tendrán que tener en cuenta es que los vehículos que actualmente acceden desde el norte de la Calle Río Cares a los estacionamientos del sur de dicha calle deberán tomar una ruta alternativa a través de las calles Puerto Tarna, Los Palomares o Puerto Pajares. También los vehículos que accedían a la calle Puerto Pajares desde la Calle río Cares, ahora deberán hacerlo a través de la calle Puerto Tarna".

Con esta intervención, desde el Consistorio se espera mejorar notablemente tanto la circulación de vehículos como de peatones, ganándose también, algún espacio más para el estacionamiento".