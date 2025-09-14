El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

Apoteósico estreno del Deportivo Laviana en Segunda B, categoría de carácter nacional del fútbol sala. El polideportivo de la Pola casi se viene abajo en el último minuto, cuando Pelayo López empataba un encuentro que estaba perdido frente al River Zamora: los locales empezaron pediendo 0-3, y a falta de cuatro minutos perdían 2-5.

El partido entre los de Laviana y los zamoranos fue animado, un toma y daca constante. Empezó media hora tarde por un percance de tráfico de los visitantes. Eso no enfrió los ánimos de la parroquia local, muy encendida todo el partido.

Sin embargo, el primer jarro de agua fría no tardaría en llegar: el visitante Miguel López marcaba el 0-1 a los tres minutos. Solo un minuto después, otro mazazo, el 0-2. Justo al descanso llegaba el 0-3, obra del zamorano Raúl Velasco. Todo pintaba negro para los locales.

El paso por los vestuarios sentó bien a los lavianeses. Perdidos los nervios del debut en categoría nacional, los discípulos de Javier Aramburu se lanzaron a por todas. El 1-3 no tardó en llegar, a los tres minutos del segundo tiempo, el 2-3 llegaba a los 7. La afición barruntaba remontada. Tenían razón, pero seguramente no de la forma esperada. Porque tras el 2-3, los del River Zamora se repusieron y volvieron a marcar, dos veces seguidas, colocando el 2-5 en el minuto 33 de partido. Quedaban solo siete, y el Deportivo Laviana perdía de tres goles.

Pero en un deporte tan frenético y entretenido como el fútbol sala, la victoria puede escaparse en cuestión de segundos. Pelayo Álvarez marcaba el 3-5 en el minuto 36, Íñigo Cuetos metía el cuarto en el 38 y ya en el último minuto, de nuevo Pelayo (marcó tres tantos) llevaba la apoteosis a la grada, poniendo el 5-5 final, un empate que sabe a victoria frente a un equipo asentado en la categoría, que el año pasado finalizó séptimo en la clasificación.

"Sumamos un punto en nuestro primer partido en categoría nacional. Imposible estar más orgullosos de los chavales y de esta afición. Remontada épica para iniciar la andadura en 2ªB en un polideportivo hasta la bandera. Esto acaba de empezar y las sensaciones son inmejorables", señalaban desde el club al término del partido.

El próximo encuentro será el sábado 20, fuera de casa, en Galicia, ante el Concello de Begonte, que esta jornada perdía en su estreno 6-2 ante el Xove.