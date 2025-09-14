Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años

El Ayuntamiento de Laviana ha adjudicado el contrato que permitirá acometer la rehabilitación de la fachada de la casa consistorial, que cumple 120 años. La encargada de llevar a cabo los trabajos es la empresa Construcciones Vir. El coste de la rehabilitación exterior del Ayuntamiento será de 164.960 euros.

Las obras, tal y como explicaron desde el gobierno municipal, tendrán "como sustento el proyecto suscrito por el experto en patrimonio, Benigno Gómez López y donde se contemplan soluciones técnicas novedosas para su rehabilitación pero también para su futura conservación". Los trabajos comenzarán en pocos días, a finales de este mes o principios de octubre.

En la última intervención, hace más de 25 años, se buscó impermeabilizar los exteriores de los muros pero el material utilizado no era transpirable. Por eso hoy hay se producen bolsas de agua que deterioran "día a día a las antiguas cargas a base de arena y cal, peligrando la supervivencia de las partes más decorativas del edificio".

Soluciones

Las soluciones que se proponen son las de empezar por las labores por el retejado y la colocación de nuevos bajantes, decantándose por el zinc por ser duradero y resistente. También se reintegrarán las molduras decorativas que se han perdido por el paso del tiempo o que están muy desgastadas. Para ello, "se realizarán moldes y se repondrán en la fachada". El proyecto contempla además la sustitución de los tres ventanales que aún son de madera y están muy dañados, que dan al balcón principal. Cuando todos estos trabajos previos hayan finalizado, se pasará a la parte ornamental y a la pintura. Dentro de la mejora ornamental, está prevista la instalación de un sistema de iluminación Led, que podrá ajustarse según necesidades. En cuanto al reloj, la maquinaria tendrá que cambiarse por una nueva, con el fin de "acabar con las continuas averías, ya que actualmente no existen piezas de recambio para el mecanismo actual".

Por último, se procederá a aplicar el color, decisión que se ha planteado después de que Benigno Gómez, con la ayuda del personal municipal, investigara en los álbumes fotográficos antiguos y los textos escritos en la época inauguración del edificio, "donde no se habla de que se pintó hasta entrados los años 20 del anterior siglo y solo las zonas de remarque de la fachada principal, primando la piedra y los revoques claros". Teniendo esto en cuenta, ahora "se optará por las gamas de grises".