Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Los visitantes se adelantaron con un buen gol de Vicente, pero el equipo de Pola de Laviana reaccionó rápido

La plantilla del Titánico, en un entrenamiento.

La plantilla del Titánico, en un entrenamiento. / Titánico

Jorge Suárez

Pola de Laviana

El Lenense dominó durante la primera media hora de juego y se adelantó en una acción que nació de una falta en su propio campo. El saque en largo sorprendió a la zaga local y Vicente, ante la salida del meta, definió con un disparo raso y ajustado.

El Titánico reaccionó rápido y, siete minutos después, Samu Armayor restableció la igualdad. La jugada nació de un balón interior de Eloy, que dejó solo a Armayor. El delantero se plantó en el área y, ante la salida de Diop, picó el balón. A partir del empate el encuentro se equilibró, aunque tras el descanso fueron los locales quienes gozaron de las mejores ocasiones. El Titánico dispuso incluso de un penalti tras un derribo de Merayo sobre Pablo Flores, pero el lanzamiento de Samu Armayor lo desvió Diop a córner con una gran intervención.

Tras este partido, el Real Titánico suma dos puntos, fruto de dos empates en los dos primeros duelos de la temporada, el primero la semana pasada ante el San Martín, en un encuentro de rivalidad.

La ficha del partido

Titánico: Erik (3); Álex García (3), Hornás (2), Pablo Flores (2), Barbón (2), Joan (3), Laine (2), Eloy Ordóñez (2), Ian (2), Lele (2) y Samu Armayor (2).

Cambios: Nico (2) por Eloy Ordóñez, min. 46. Pablo Fernández (2) por Lele, min. 63. Damián (1) por Samu Armayor, min. 67. Denzel (1) por Ian, min. 70.

Lenense: Diop (3); Iago (2), Filip (2), Blanco (2), Merayo (2), Korka (2), Bryan (2), Naredo (2), Dani Pérez (2), Vicente (3) y Momo (3).

Cambios: Pablo Sánchez (2) por Naredo, min. 30. Dani (1) por Filip, min. 64. Lucas (1) por Bryan, min. 64. Álex (s.c.) por Vicente, min. 80. Simón (s.c.) por Dani Pérez, min. 80.

Goles: 0-1, min. 26: Vicente. 1-1, min. 33: Samu Armayor.

Árbitro: Hernández Cortina (Gijón). Amonestó a los jugadores del equipo local Hornás y Barbón, y a los visitantes Blanco, Momo, Lucas y al delegado de equipo Juan Rodriguez.

Las Tolvas: 250 espectadores.

