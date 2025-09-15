Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

El Lenense dominó durante la primera media hora de juego y se adelantó en una acción que nació de una falta en su propio campo. El saque en largo sorprendió a la zaga local y Vicente, ante la salida del meta, definió con un disparo raso y ajustado.

El Titánico reaccionó rápido y, siete minutos después, Samu Armayor restableció la igualdad. La jugada nació de un balón interior de Eloy, que dejó solo a Armayor. El delantero se plantó en el área y, ante la salida de Diop, picó el balón. A partir del empate el encuentro se equilibró, aunque tras el descanso fueron los locales quienes gozaron de las mejores ocasiones. El Titánico dispuso incluso de un penalti tras un derribo de Merayo sobre Pablo Flores, pero el lanzamiento de Samu Armayor lo desvió Diop a córner con una gran intervención.

Tras este partido, el Real Titánico suma dos puntos, fruto de dos empates en los dos primeros duelos de la temporada, el primero la semana pasada ante el San Martín, en un encuentro de rivalidad.