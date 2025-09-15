Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola
El acto comenzará a las 19.00 horas
L. Díaz
La ilustradora y escritora Leticia González presenta este jueves 18 de septiembre en Pola de Laviana su libro "Catorce peldaños de madera", editado por Eragin. El encuentro será en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), a partir de las 19.00 horas.
En el acto, Leticia González estará acompañada por el periodista Max Álvarez. "Catorce peldaños de madera" es un conjunto de 57 relatos autobiográficos. Unos escritos, tal y como señalan desde la editorial, "con gran carga emocional, que datan desde los años ochenta hasta la actualidad".
La obra debe su título a los "Catorce peldaños de madera" que había entre la primera y la segunda planta de la casa de su infancia en El Condao (Laviana), que en el libro la autora llama "Llandellana"
