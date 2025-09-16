Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

El cartel de la jornada para asociaciones en Laviana.

El cartel de la jornada para asociaciones en Laviana. / LNE

Pola de Laviana

Este próximo 2 de octubre, el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón de Pola de Laviana acoge el curso "Certificado digital para representantes de asociaciones". Será a las 19.00 horas.

El taller enseñará a los participantes a conocer quién puede solicitar este certificado; los requisitos necesarios para hacerlo y finalmente, cómo es el proceso de solicitud y la descarga final y usos del certificado.

Laviana es un territorio con gran número de asociaciones, vecinales, culturales, centros sociales... por eso el Ayuntamiento considera que este taller puede ser de alto interés para muchas de ellas. Para más información, se puede llamar al 985 60 25 25. Para participar es necesaria inscripción.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
  2. El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
  3. Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
  4. Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
  5. Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
  6. CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
  7. Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna
  8. Morcín, capital del queso artesano: el certamen de La Foz reunió a once productores y coronó a sus 'campeones

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años

Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

La influencer y presentadora de televisión Inés Hernand vivió a tope el Descenso Folklórico del Nalón: así lo celebró

Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación

Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
Tracking Pixel Contents