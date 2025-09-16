Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo
Pola de Laviana
Este próximo 2 de octubre, el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón de Pola de Laviana acoge el curso "Certificado digital para representantes de asociaciones". Será a las 19.00 horas.
El taller enseñará a los participantes a conocer quién puede solicitar este certificado; los requisitos necesarios para hacerlo y finalmente, cómo es el proceso de solicitud y la descarga final y usos del certificado.
Laviana es un territorio con gran número de asociaciones, vecinales, culturales, centros sociales... por eso el Ayuntamiento considera que este taller puede ser de alto interés para muchas de ellas. Para más información, se puede llamar al 985 60 25 25. Para participar es necesaria inscripción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna
- Morcín, capital del queso artesano: el certamen de La Foz reunió a once productores y coronó a sus 'campeones