Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Este próximo 2 de octubre, el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón de Pola de Laviana acoge el curso "Certificado digital para representantes de asociaciones". Será a las 19.00 horas.

El taller enseñará a los participantes a conocer quién puede solicitar este certificado; los requisitos necesarios para hacerlo y finalmente, cómo es el proceso de solicitud y la descarga final y usos del certificado.

Laviana es un territorio con gran número de asociaciones, vecinales, culturales, centros sociales... por eso el Ayuntamiento considera que este taller puede ser de alto interés para muchas de ellas. Para más información, se puede llamar al 985 60 25 25. Para participar es necesaria inscripción.