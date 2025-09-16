Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

El puente de La Chalana, con el firme ya arreglado.

El puente de La Chalana, con el firme ya arreglado. / L. M. D.

Pola de Laviana

El arreglo del asfalto del puente de La Chalana, en Laviana, uno de los principales accesos a la capital del concejo y zona de paso para muchos vehículos, ya ha terminado.

Las obras principales se realizaron el 19 de agosto, cuando se cortó por completo la circulación y se asfaltó toda la zona, muy deteriorada. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos.

En los días siguientes, el tráfico se reguló mediante semáforos. Se fueron rematando las obras, impulsadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado. Además del asfaltado, se sustituyeron todas las juntas de dilatación (principal motivo por el que se reguló la circulación), se instalaron 18 rejillas de sumideros y se renovó la señalización.

Las obras tuvieron un coste de 41.000 euros.

