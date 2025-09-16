Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana
El arreglo del asfalto del puente de La Chalana, en Laviana, uno de los principales accesos a la capital del concejo y zona de paso para muchos vehículos, ya ha terminado.
Las obras principales se realizaron el 19 de agosto, cuando se cortó por completo la circulación y se asfaltó toda la zona, muy deteriorada. Se trata de una obra muy demandada por los vecinos.
En los días siguientes, el tráfico se reguló mediante semáforos. Se fueron rematando las obras, impulsadas por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado. Además del asfaltado, se sustituyeron todas las juntas de dilatación (principal motivo por el que se reguló la circulación), se instalaron 18 rejillas de sumideros y se renovó la señalización.
Las obras tuvieron un coste de 41.000 euros.
- El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
- El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
- Laviana reordena el tráfico en la zona sur de la Pola: en estas calles habrá cambios en la circulación
- Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
- Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
- CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
- Herido un motorista polaco que colisionó contra un coche en el puerto de Tarna
- Morcín, capital del queso artesano: el certamen de La Foz reunió a once productores y coronó a sus 'campeones