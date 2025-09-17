Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

Cartel de la obra de teatro.

Cartel de la obra de teatro. / LNE

Pola de Laviana

El grupo teatral de la asociación sociocultural de mujeres "Les Filanderes" representará este viernes 19 de septiembre, desde las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana la obra "Divorciu de grupu".

Las entradas, gratuitas, pueden recogerse en Cidan. "Divorciu de grupu" cuenta la historia de cuatro mujeres, todas de edad avanzada, que en un pueblo de Langreo deciden divorciarse todas a la vez. El juez, sorprendido, pide a una psicóloga que estudie el caso, y llama a consulta a las cuatro mujeres.

El director de la obra es su autor, José Ramón Oliva. Las intérpretes son Ludy González, Ana Arbesú, Noelia González y Reme Rodríguez. La obra dura unos 70 minutos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El albergue de animales de Mieres, con un solo perro: solo quedan cinco canes de los que se espera la salida inminente de cuatro
  2. El relevo en el campo de Asturias, cuesta arriba: 'Empezar desde cero con una ganadería es muy difícil
  3. Vía libre al nuevo eje entre La Felguera y Sama: el Adif culmina el soterramiento de Langreo y libera el suelo para la obra de urbanización
  4. Los últimos pasos de la 'rutona' allerana: a licitación los cuatro tramos que faltaban para completar el itinerario
  5. El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
  6. CC OO de Hunosa pide declarar el Batán (Mieres) 'instalación estratégica nacional' de reciclaje industrial: estas son las claves de la propuesta
  7. Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar 'zonas de refresco' en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete
  8. Morcín, capital del queso artesano: el certamen de La Foz reunió a once productores y coronó a sus 'campeones

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años

Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años
Tracking Pixel Contents