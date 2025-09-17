"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

El grupo teatral de la asociación sociocultural de mujeres "Les Filanderes" representará este viernes 19 de septiembre, desde las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Pola de Laviana la obra "Divorciu de grupu".

Las entradas, gratuitas, pueden recogerse en Cidan. "Divorciu de grupu" cuenta la historia de cuatro mujeres, todas de edad avanzada, que en un pueblo de Langreo deciden divorciarse todas a la vez. El juez, sorprendido, pide a una psicóloga que estudie el caso, y llama a consulta a las cuatro mujeres.

El director de la obra es su autor, José Ramón Oliva. Las intérpretes son Ludy González, Ana Arbesú, Noelia González y Reme Rodríguez. La obra dura unos 70 minutos.