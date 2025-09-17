Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

Músicos participantes.

Músicos participantes. / Asociación Redes Musicales

L. Díaz

Pola de Laviana / Langreo

La Asociación Redes Musicales organiza esta semana dos conciertos de cuarteto de cuerda: el viernes en La Felguera (20.30 horas, en la Iglesia de San Pedro) y el sábado en Pola de Laviana (20.00 en la Iglesia de Santa María). Se van a tocar el Cuarteto «Amanecer» de Haydn y el Cuarteto n.º 10 de Schubert.

Los músicos invitados por la Asociación Redes Musicales son Jeffrey Carl Johnson, violinista estadounidense de la Orquesta Sinfónica de Galicia y Raquel Menéndez, violonchelista, estudiante de Máster de Interpretación Musical en Stuttgart. También estarán Ludwing Dürichen, Nicolás Marqués y Luis Fernández.

Las entradas valen 5 euros.

La Asociación Redes Musicales se formó en 2024 con el objetivo de impulsar la música clásica y de lograr impulsar un festival de música de cámara que se celebre una vez al año en el valle del Nalón. Estos dos conciertos en La Felguera y Pola de Laviana son una muestra de las actividades culturales que impulsan.

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

Atención, asociaciones de Laviana: un curso enseñará cómo usar el certificado digital en nombre de tu colectivo

Concluye la mejora del asfaltado del puente de La Chalana, en Laviana

Empate del Titánico ante el Lenense en el estreno en casa de los lavianeses: la crónica del partido

Leticia González presenta su libro "Catorce peldaños de madera" este jueves en el Cidan de la Pola

El Deportivo Laviana se estrena en categoría nacional con un empate que sabe a victoria: igualó en el último minuto cuando perdía 2-5

Laviana iniciará en pocos días la rehabilitación de la fachada de su Ayuntamiento, que cumple 120 años

