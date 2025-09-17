Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

La Asociación Redes Musicales organiza esta semana dos conciertos de cuarteto de cuerda: el viernes en La Felguera (20.30 horas, en la Iglesia de San Pedro) y el sábado en Pola de Laviana (20.00 en la Iglesia de Santa María). Se van a tocar el Cuarteto «Amanecer» de Haydn y el Cuarteto n.º 10 de Schubert.

Los músicos invitados por la Asociación Redes Musicales son Jeffrey Carl Johnson, violinista estadounidense de la Orquesta Sinfónica de Galicia y Raquel Menéndez, violonchelista, estudiante de Máster de Interpretación Musical en Stuttgart. También estarán Ludwing Dürichen, Nicolás Marqués y Luis Fernández.

Las entradas valen 5 euros.

La Asociación Redes Musicales se formó en 2024 con el objetivo de impulsar la música clásica y de lograr impulsar un festival de música de cámara que se celebre una vez al año en el valle del Nalón. Estos dos conciertos en La Felguera y Pola de Laviana son una muestra de las actividades culturales que impulsan.