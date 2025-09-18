El homenaje a las víctimas de la represión franquista del Pozu Funeres, este sábado a mediodía

El socialismo asturiano, y especialmente el lavianés, recordarán este sábado 20 de septiembre a las víctimas de la represión franquista del pozo Funeres, en la sierra de Peñamayor. Un acto ya tradicional del calendario político asturiano, que se celebrará a mediodía, al pie del pozo.

En el acto está prevista la intervención de la secretaria general de la agrupación socialista de Laviana, Rosa del Carmen Álvarez Campal; del secretario general de Juventudes Socialistas de Asturias, Sergio Llera; del responsable de Memoria Democrática del PSOE, Manuel García Salgado y de Adrián Barbón, secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado.

En el acto se hará homenaje a los represaliados en Funeres, y también servirá como apertura del curso político en las Cuencas. También se tendrá muy en cuenta a la figura de Maricuela, Ángeles Fernández Peón, histórica militante, recientemente fallecida, cuyas cenizas descansan desde hace unos días en el pozo.

Maricuela

Maricuela, Ángeles Fernández Peón, quería que tras su muerte sus restos se mezclasen con los de su marido, Graciano Rozada, y tras dividirlos en dos partes se arrojasen a dos de los puntos más simbólicos de la lucha antifranquista en las Cuencas: el Pozo Funeres, en Peñamayor (Laviana), y el Pozo Fortuna, en Turón (Mieres).

Ese deseo se empezó a cumplir el sábado 6 de septiembre, cuando los hijos del matrimonio, María de los Ángeles y José Antonio, subieron hasta la grieta del pozo Funeres, donde fueron arrojados 22 militantes socialistas en 1948. Los hijos de Maricuela y Graciano estuvieron acompañados de la familia socialista. Quien fuera ministra de Sanidad María Luisa Carcedo fue la encargada de glosar la figura de Maricuela y su marido, una historia de lucha y resistencia contra la dictadura franquista y por las libertades.

A esa grieta natural en la zona alta del Nalón arrojaron la mitad de las cenizas del matrimonio, unidos ya para siempre. El resto irá al Pozo Fortuna el próximo mes de octubre. Fortuna es una de las mayores fosas comunes del franquismo, en lugar donde yacen los cadáveres de decenas, cientos de republicanos.

Maricuela, que falleció en mayo de 2024 a los 105 años de edad, nació el 17 de noviembre de 1918 en Blimea (San Martín del Rey Aurelio), Maricuela fue nombrada Hija Predilecta de Asturias en 2023, reconocimiento que también recibió en su concejo natal. En 1946 se casó con Graciano Rozada, al igual que ella marcado por su militancia en el PSOE y la UGT.