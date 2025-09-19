Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires

Barredos, en Laviana, celebró hace pocas semanas su primera comida en la calle, que fue un éxito. Ahora se prepara para celebrar sus fiestas de Los Piescos 2025, que entre otras actividades, plantean la recuperación de las romerías y los encuentros en el "prau" de la capilla de los Mártires. En su día, esta fiesta en Los Mártires era una de las más concurridas de las Cuencas.

El programa de los Piescos de Barredos comenzarán el próximo viernes 26 de septiembre. A las 19.00 habrá bingo ("cartones locos") y desde las 21.00, música con Astur DJ. Será en la localidad de Barredos.

El sábado 27 de septiembre por la mañana, en el "prau" de Los Mártires, habrá a mediodía carrera de cintas en moto. Sobre las 14.00 será el turno del asado popular (previa compra de vales). Por la tarde, la actividad vuelve al casco urbano de Barredos, con "cartones locos" a las 19.00 y desde las 21.00 baile con el "Dúo Marimar" y a continuación, más música con Astur DJ.

Ya el domingo 28 de septiembre, la fiesta se desarrollará por completo en Los Mártires. Desde las 12.00, en el día grande, habrá misa en honor de San Cosme y San Damián. A continuación, sesión vermú con la música del grupo "De Rumba" y después, gran paella popular (preparada por los elaboradores de la gran paella de Migalpiri, un clásico del verano lavianés). Tras la comida habrá juegos tradicionales para niños y adultos, hinchables, pintacaras y globoflexia.