Leticia González presentó su libro "Catorce escalones de madera" en Laviana
Pola de Laviana
La ilustradora y escritora Leticia González presentó este jueves 18 de septiembre en Pola de Laviana su libro "Catorce peldaños de madera", editado por Eragin. El encuentro con el público tuvo lugar en el Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), un acto presentado por el periodista Max Álvarez.
"Catorce peldaños de madera" es un conjunto de 57 relatos autobiográficos. Unos escritos, tal y como señalan desde la editorial, "con gran carga emocional, que datan desde los años ochenta hasta la actualidad". La obra debe su título a los "Catorce peldaños de madera" que había entre la primera y la segunda planta de la casa de la infancia de la autora en El Condao (Laviana), un lugar que en el libro llama "Llandellana"
