Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ayudas a familias vulnerables con niños en Laviana

El dinero se destina a gastos escolares como libros, comedor y servicio de madrugadores

Comedor escolar en Laviana

Comedor escolar en Laviana / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo de solicitud de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. El Consistorio concederá las ayudas a cuenta de una subvención directa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Se trata de una ayuda que permita sufragar gastos relacionados, entre otros, con el ámbito escolar, como el comedor, material, actividades extraescolares o servicio de madrugadores. El montante total de las becas es de 33.006 euros

Podrán optar a las ayudas "familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, cuando se confirme que la unidad familiar se encuentra en situación de privación material severa".

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días. La información está disponible en el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Laviana o se puede solicitar a través de Servicios sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
  2. Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
  3. La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
  4. Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
  5. La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
  6. El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
  7. La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
  8. Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar 'zonas de refresco' en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete

Ayudas a familias vulnerables con niños en Laviana

Ayudas a familias vulnerables con niños en Laviana

Comienza el montaje de los nuevos juegos infantiles del parque de Pola de Laviana

Comienza el montaje de los nuevos juegos infantiles del parque de Pola de Laviana

Leticia González presentó su libro "Catorce escalones de madera" en Laviana

Leticia González presentó su libro "Catorce escalones de madera" en Laviana

Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires

Barredos se prepara para sus fiestas de Los Piescos, que recuperan las romerías en el "prau" de Los Mártires

El ciclista asturiano Benjamín Noval arrasa en su temporada de debut como junior: estos han sido sus resultados

El ciclista asturiano Benjamín Noval arrasa en su temporada de debut como junior: estos han sido sus resultados

El homenaje a las víctimas de la represión franquista del Pozu Funeres, este sábado a mediodía

El homenaje a las víctimas de la represión franquista del Pozu Funeres, este sábado a mediodía

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

Música clásica este viernes y sábado en La Felguera y Pola de Laviana

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"

"Les Filanderes" presenta en Pola de Laviana su obra teatral "Divorciu de grupu"
Tracking Pixel Contents