Ayudas a familias vulnerables con niños en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo de solicitud de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. El Consistorio concederá las ayudas a cuenta de una subvención directa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Se trata de una ayuda que permita sufragar gastos relacionados, entre otros, con el ámbito escolar, como el comedor, material, actividades extraescolares o servicio de madrugadores. El montante total de las becas es de 33.006 euros

Podrán optar a las ayudas "familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, cuando se confirme que la unidad familiar se encuentra en situación de privación material severa".

El plazo para presentar solicitudes es de 15 días. La información está disponible en el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Laviana o se puede solicitar a través de Servicios sociales.