Ayudas a familias vulnerables con niños en Laviana
El dinero se destina a gastos escolares como libros, comedor y servicio de madrugadores
El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo de solicitud de ayudas a familias en dificultades económicas con menores a cargo. El Consistorio concederá las ayudas a cuenta de una subvención directa de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias. Se trata de una ayuda que permita sufragar gastos relacionados, entre otros, con el ámbito escolar, como el comedor, material, actividades extraescolares o servicio de madrugadores. El montante total de las becas es de 33.006 euros
Podrán optar a las ayudas "familias o unidades de convivencia con hijos menores a cargo, siempre que exista una convivencia efectiva y los progenitores no hayan sido privados o suspendidos de la patria potestad, cuando se confirme que la unidad familiar se encuentra en situación de privación material severa".
El plazo para presentar solicitudes es de 15 días. La información está disponible en el tablón de anuncios y la página web del Ayuntamiento de Laviana o se puede solicitar a través de Servicios sociales.
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
- Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar 'zonas de refresco' en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete