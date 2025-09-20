Comienza el montaje de los nuevos juegos infantiles del parque de Pola de Laviana
L. Díaz
El pasado día 10 de septiembre comenzaron las obras para renovar por completo las zonas de juego infantil del parque de Pola de Laviana. En estos días se han ido desmantelando dos de las tres áreas de juegos existentes. En la mañana de ayer viernes, se comenzó a descargar el material que se transformará en los nuevos columpios y atracciones del espacio infantil. Estas obras, muy esperadas, tienen un presupuesto de 372.00 euros.
Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses. Las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.
Las obras fueron acordadas con el Consejo de la Infancia. En el área de juegos más cercana al centro de salud se instalará una torre multijuego de 9,55 metros de altura, con pasadizos y cuatro toboganes, "simulando todo el conjunto "una jornada de diversión por la jungla", según el gobierno local. En esa misma zona se colocará un trampolín rectangular, adaptado a silla de ruedas, y otro circular, además de nuevos columpios múltiples y adaptados. También se cambiarán los pavimentos en todo ese área.
Habrá asimismo mejoras en la otra zona de juegos del parque de La Avenida, donde se renovará todo el pavimento, se colocarán nuevos balancines y se instalará una zona específica de multijuegos para pequeños de entre 0 y 3 años.
Las mejoras en el parque de Solavega incluyen la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas en los fondos y césped artificial. Los trabajos en la localidad de Barredos, por su parte, se concentrarán en la unificación de las dos zonas de juegos existentes y la reubicación de los aparatos de gimnasia para mayores.
Se instalará también "un gran barco interactivo con distintas plataformas y niveles, toboganes y otros elementos" con los que jugar, indicó el gobierno local. Habrá además nuevos columpios múltiples, carrusel y balancín.
- Llevamos futbolistas, no jabalís': el Caudal, molesto con Oviedo y Sporting por no cederle sus estadios para disputar la Copa del Rey
- Mieres, al calor de la geotermia de Mieres: el Ayuntamiento asegura que su calefacción de distrito estará 'entre las más importantes de Europa
- La Feria Internacional del Coleccionismo reunirá a más de cien vendedores
- Aceras más anchas, sin obstáculos y con las baldosas bien asentadas: el plan de Langreo para ser una 'ciudad accesible
- La inversión de 18 millones para la planta de hidrógeno verde de Langreo, más cerca: aprobados sus complejos trámites ambientales
- El campus de Mieres hace familia: los motivos porque los nuevos universitarios eligen estudiar en Barredo
- La protección patrimonial del centenario barrio Urquijo, en Langreo, impide la llegada de la fibra óptica
- Árboles, fuentes y bancos: Langreo quiere implantar 'zonas de refresco' en estas plazas para dar cobijo a los vecinos cuando el calor apriete