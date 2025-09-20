Comienza el montaje de los nuevos juegos infantiles del parque de Pola de Laviana

El pasado día 10 de septiembre comenzaron las obras para renovar por completo las zonas de juego infantil del parque de Pola de Laviana. En estos días se han ido desmantelando dos de las tres áreas de juegos existentes. En la mañana de ayer viernes, se comenzó a descargar el material que se transformará en los nuevos columpios y atracciones del espacio infantil. Estas obras, muy esperadas, tienen un presupuesto de 372.00 euros.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de tres meses. Las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.

Las obras fueron acordadas con el Consejo de la Infancia. En el área de juegos más cercana al centro de salud se instalará una torre multijuego de 9,55 metros de altura, con pasadizos y cuatro toboganes, "simulando todo el conjunto "una jornada de diversión por la jungla", según el gobierno local. En esa misma zona se colocará un trampolín rectangular, adaptado a silla de ruedas, y otro circular, además de nuevos columpios múltiples y adaptados. También se cambiarán los pavimentos en todo ese área.

Habrá asimismo mejoras en la otra zona de juegos del parque de La Avenida, donde se renovará todo el pavimento, se colocarán nuevos balancines y se instalará una zona específica de multijuegos para pequeños de entre 0 y 3 años.

Las mejoras en el parque de Solavega incluyen la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas en los fondos y césped artificial. Los trabajos en la localidad de Barredos, por su parte, se concentrarán en la unificación de las dos zonas de juegos existentes y la reubicación de los aparatos de gimnasia para mayores.

Se instalará también "un gran barco interactivo con distintas plataformas y niveles, toboganes y otros elementos" con los que jugar, indicó el gobierno local. Habrá además nuevos columpios múltiples, carrusel y balancín.