Llorío se teñirá de rosa contra el cáncer

El Centro Cultural Los Zurrones de Llorío, en Laviana organiza esta semana, de miércoles a domingo, la primera "Facendera Zurrona". Dentro del programa de actividades previsto, promovida por Los Zurrones de Llorío con la colaboración de 195metros, el club deportivo 195metros-AltoNalón y el Ayuntamiento de Laviana, el próximo viernes 26 de septiembre de 2025 a las 19.00 horas las calles de la localidad serán el escenario de la carrera “Llorío contra el cáncer”, evento social, deportivo y solidario promovido por el atleta Héctor Moro con el que se pretende aportar un nuevo granito de arena a la investigación para la posterior lucha contra el cáncer.

La salida y la meta estarán ubicadas en la cancha deportiva de la Llera de Llorío y el recorrido , 3,8 kilómetros totalmente llanos y asequibles, se podrá realizar corriendo o caminando.

Se trata este de una prueba no competitivo en el que el carácter social y solidario están por encima del deportivo, estando abierta la participación a todas aquellas personas (hombres y mujeres), sin límite de edad, que quieran colaborar con la causa. Se han puesto a la venta un total de 300 dorsales a un precio de diez euros. Junto con el dorsal todos los participantes recibirán un detalle conmemorativo con el que se pretende formar una gran "marea rosa" que tiña las calles de Llorío.

Tras cubrir los gastos básicos que conlleva la organización de la propia carrera, la recaudación obtenida con las inscripciones y las aportaciones recibidas irá destinada al IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias).

Desde la organización apuntan que se intentará reducir al máximo esos gastos “para donar la mayor cantidad de dinero posible a la investigación para la lucha contra el cáncer, que es finalidad principal de esta carrera”.

Programa de la semana

Las actividades de la “Facendera Zurrona” comenzarán el miércoles con una exposición de pintores locales que permanecerá abierta toda la semana. El jueves, la jornada estará dedicada a la ciencia con una charla coloquio con investigadores del IUOPA a las 19.00 horas. El viernes es el día del deporte y el sábado el de la música con un concierto de violonchelo piano en la iglesia de Llorío a las 12.00 horas a cargo de Olga García y Nerea del Valle. A las 13.30 horas actuará la Banda de música en La llera de Llorío y a las 19.00 horas lo harán el grupo “Skalon”.

La semana se cerrará con una sesión vermut a partir de las 14.00 horas y con una xuntanza popular en la cancha de La Llera. La idea es que todo el mundo lleve su comida y juntarse para disfrutar del fin de la “Facendera zurrona”.