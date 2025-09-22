"La consulta de los llíos", en Laviana: la obra teatral de "La Puente Arriba" se representa este viernes en la Pola
Las entradas ya están a la venta, desde hoy lunes, en el Cidan
M. Á. G.
"La consulta de los llíos" es el título de la obra de teatro que se representa este viernes, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Laviana, a cargo del gruò "La Puente Arriba". Las entradas están a la venta, desde hoy, en el Cidan. Si no se agotan, también se venderán el día de la representación, en la propia Casa de Cultura, desde una hora antes de la función.
La obra, escrita por José Ramón Oliva, es una comedia en la que varios personajes coinciden en la sala de espera de una consulta médica, dando lugar a una serie de divertidos enredos: Antón intenta colarse para ser atendido antes que los demás, un hombre usa un falso diagnóstico para desenmascarar una supuesta infidelidad de su mujer y la llegada de un mafioso complica aún más la situación.
