“El guateque de Vitorina” llega a El Condao (Laviana) con Rodrigo Cuevas a los mandos convertido en “Volantazu DJ”: estos son los artistas que le acompañarán

El Condao, en Laviana, será este sábado epicentro de la modernidad musical en Asturias con la celebración de “El guateque de Vitorina”, un adelanto de lo que será la segunda edición del Argayu Fest, que este año amplía programación y se extiende por todo el territorio del Alto Nalón, desde Laviana a Caso.

El restaurante “La Pumarada” de El Condao acogerá a partir de las 12.30 horas del sábado un fiestón en el que “Volantazu DJ”, es decir, Rodrigo Cuevas, será uno de los grandes protagonistas a partir de las 15.30 horas. Pero habrá más.

La encargada de abrir la sesión será Zahira (12.30 horas) que dará paso a la cantautora de Xedré (Cangas del Narcea)Tania Pereira (13.10 horas), con una propuesta que va del folk a la electrónica o viceversa.

Tras ella se pondrá los platos la gijonesa Cris Bardio, con un aire más ye-yé, que dará paso a las 14.30 horas a Ferla Megía, música tradicional, urbana y electrónica. Tras él, el dúo “Maribel & Sebastian”, clásicos de festivales como el Prestoso, calentarán el prau de la fiesta (o el salón si es que llueve) para que Rodrigo Cuevas de el volantazu a partir de las 15.35 horas. Su última pinchada en Cangas del Narcea, en el vermut del Prestoso Fest es ya parte del imaginario colectivo de la escena asturiana.

Sesión de tarde

“Maribel & Sebastian” tomarán el relevo a las 16.45 horas para intentar batir su récord de congas conseguidas en una sola sesión. Se lo dejarán en lo más alto para que de nuevo ocupe el puesto Cris Barrio (17.30 horas). Tras ella llegará otro de los momentos más esperados del guateque, la pinchada de “Los Rodríguez del Límite” (18.15 horas), el mítico bar de Pola de Laviana en el que tanto rock and roll ha sonado.

La jarana acabará cuando se vaya el último pero la última actuación prevista será de nuevo la de Zahira a partir de las 19.00 horas.

La entrada para la fiesta tiene un precio de 10 euros anticipada y 15 euros en taquilla. Habrá comida y bebida para reponerse del baile.