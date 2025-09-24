"Acompáñame a la luna", presentación literaria este jueves en Pola de Laviana
El Centro de Innovación y Desarrollo del Alton Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge este jueves por la tarde, desde las 20.30, la presentación del libro de relatos "Acompáñame a la luna", cuya autora es Jeny Arenas.
Arenas, natural de Sotrondio pero vecina de Pola de Laviana es "una apasionada de la lectura y la escritura", que ha publicado relatos en tres antologías, "El Sótano" (en el libro "Horizonte"), "La llama del destino" (en "Café París") y "El sueño de Tara" (de "Las hijas del fuego").
Tal y como explica la autora, todos "y cada uno de los relatos de este libro" están inspirados en hechos reales, historias rocambolescas y con "un aire de melancolía", que narran los encuentros con lo paranormal "desde la cotidianidad, y el prisma de los ojos de una niña".
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Se buscan voluntarios (remunerados) para el Mundial de Pesca Máster: estas son las condiciones
- “El guateque de Vitorina” llega a El Condao (Laviana) con Rodrigo Cuevas a los mandos convertido en “Volantazu DJ”: estos son los artistas que le acompañarán
- La semilla de Torre germina en Langreo
- El SOMA pide anular la selección del nuevo director del Museo de la minería
- Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados
- Del balón al pupitre: El Racing de Mieres estrena sede deportiva y social en La Salle de Ujo
- El testigo del último siglo de Mieres: el grupo escolar Aniceto Sela cumple cien años