"Acompáñame a la luna", presentación literaria este jueves en Pola de Laviana

El cartel con la presentación del libro de Arenas.

El cartel con la presentación del libro de Arenas. / LNE

Pola de Laviana

El Centro de Innovación y Desarrollo del Alton Nalón (Cidan) de Pola de Laviana acoge este jueves por la tarde, desde las 20.30, la presentación del libro de relatos "Acompáñame a la luna", cuya autora es Jeny Arenas.

Arenas, natural de Sotrondio pero vecina de Pola de Laviana es "una apasionada de la lectura y la escritura", que ha publicado relatos en tres antologías, "El Sótano" (en el libro "Horizonte"), "La llama del destino" (en "Café París") y "El sueño de Tara" (de "Las hijas del fuego").

Tal y como explica la autora, todos "y cada uno de los relatos de este libro" están inspirados en hechos reales, historias rocambolescas y con "un aire de melancolía", que narran los encuentros con lo paranormal "desde la cotidianidad, y el prisma de los ojos de una niña".

