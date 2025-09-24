La lucha contra la soledad no deseada se hace visible en Laviana
Comienza en El Condao un ciclo de talleres para dar apoyo a estas personas en la zona rural
L. Díaz
El Ayuntamiento de Laviana, en estrecha colaboración con diversas asociaciones y centros sociales y culturales del concejo, está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es favorecer "las relaciones sociales, impulsar el apoyo mutuo y luchar contra la soledad no deseada".
Desde los Servicios Sociales Municipales, la psicóloga Florencia Muñoz, dirige este programa. Comienza hoy miércoles 24 de septiembre en la localidad de El Condado, en el local de la Asociación de Mujeres “El Peñón de la Casona”. Las actividades, consistentes en juegos de mesa interactivos, manualidades y ejercicios de memoria tienen como finalidad de buscar la diversión, y también la conexión entre los vecinos participantes.
Este programa busca que, sobre todo en las zonas rurales, las personas mayores que no tienen tan fácil el acceso a otros servicios, puedan contar con "un punto de encuentro" y de apoyo, algo tan deseable en la lucha contra la soledad.
En este programa, subrayaron desde el Ayuntamiento de Laviana, tienen un lugar destacado "tanto las asociaciones vecinales como la propia red de centros sociales rurales, que son los que mejor conocen a sus mayores y que harán de guías y enlaces para que puedan participar en estas actividades que se realizarán a lo largo del año".
Este programa de actividades se integra en el proyecto “Laviana mucho pueblo”, que busca dinamizar las zonas rurales, apoyándose para ello en los vecinos y en los centros sociales.
- El pueblo que se niega a que le cambien el nombre por la toponimia en asturiano: 'Ningún vecino dice Orllé
- Se buscan voluntarios (remunerados) para el Mundial de Pesca Máster: estas son las condiciones
- “El guateque de Vitorina” llega a El Condao (Laviana) con Rodrigo Cuevas a los mandos convertido en “Volantazu DJ”: estos son los artistas que le acompañarán
- La semilla de Torre germina en Langreo
- El SOMA pide anular la selección del nuevo director del Museo de la minería
- Aller invierte un cuarto de millón en un ambicioso plan de asfaltados
- Del balón al pupitre: El Racing de Mieres estrena sede deportiva y social en La Salle de Ujo
- El testigo del último siglo de Mieres: el grupo escolar Aniceto Sela cumple cien años