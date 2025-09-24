La lucha contra la soledad no deseada se hace visible en Laviana

El Ayuntamiento de Laviana, en estrecha colaboración con diversas asociaciones y centros sociales y culturales del concejo, está desarrollando un proyecto cuyo objetivo es favorecer "las relaciones sociales, impulsar el apoyo mutuo y luchar contra la soledad no deseada".

Desde los Servicios Sociales Municipales, la psicóloga Florencia Muñoz, dirige este programa. Comienza hoy miércoles 24 de septiembre en la localidad de El Condado, en el local de la Asociación de Mujeres “El Peñón de la Casona”. Las actividades, consistentes en juegos de mesa interactivos, manualidades y ejercicios de memoria tienen como finalidad de buscar la diversión, y también la conexión entre los vecinos participantes.

Este programa busca que, sobre todo en las zonas rurales, las personas mayores que no tienen tan fácil el acceso a otros servicios, puedan contar con "un punto de encuentro" y de apoyo, algo tan deseable en la lucha contra la soledad.

En este programa, subrayaron desde el Ayuntamiento de Laviana, tienen un lugar destacado "tanto las asociaciones vecinales como la propia red de centros sociales rurales, que son los que mejor conocen a sus mayores y que harán de guías y enlaces para que puedan participar en estas actividades que se realizarán a lo largo del año".

Este programa de actividades se integra en el proyecto “Laviana mucho pueblo”, que busca dinamizar las zonas rurales, apoyándose para ello en los vecinos y en los centros sociales.