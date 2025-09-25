Una fábrica de moscas que comen residuos industriales, primera (y singular) empresa en instalarse en el pozo Carrio

Una "fábrica de insectos" es la primera empresa privada que se instala en el Centro de Innovación Carrio, que ocupa las instalaciones del antiguo pozo minero lavianés. La compañía murciana cuenta con una planta piloto en la que cría larvas y adultos de mosca soldado, un insecto del que, como del cerdo, se pueden aprovechar hasta los andares. La larva de la mosca soldado "se lo come todo, todo tipo de residuos industriales, mientras sean orgánicos", y lo transforma en "proteínas y grasas" de alta calidad. Unas proteínas grasas que se pueden usar luego en la industria agroalimentaria, como fertilizantes, como potenciador de los biocombustibles o incluso en la industria médica, dadas las cualidades antimicrobianas de la quitina (y un adulto de este tipo de mosca es un 70% quitina). En las instalaciones se están llevando a cabo otros trabajos y experimentos, pero hasta ahora, a través de instituciones públicas.

En el acto de presentación de la planta piloto estuvo el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez; el CEO de Entomo, Diego Amores; el director ejecutivo de la agencia Sekuens, David González; la gerente del Centro de Innovación Carrio, Susana de la Fuente; la concejala de Laviana Conchi Alonso, junto a Jesús Fernández y Elisa Uría, de Hunosa.

Autoridades e integrantes de la empresa, ante la zona que ocupa la planta piloto. / L. M. D.

El Consejero destacó que la factoría piloto "aprovecha todo el potencial de este insecto, la mosca soldado", a partir de las cuales "con herramientas biotecnológicas se pueden sacar un montón de productos, desde proteínas a fertilizantes. Este es un ejemplo de industria innovadora que queremos localizar aquí, en el pozo Carrio". La "ambición" con la que se trabaja es que, a partir de esta planta piloto, se desarrolle "una fábrica", a nivel ya industrial. En Murcia, de donde es originaria la empresa, el plan pasa por invertir 40 millones y generar unos 40 empleos. Algo que quiere replicarse en el Principado, a poder ser, en las Cuencas, donde se instala este proyecto piloto.

Larvas de mosca soldado / L. M. D.

David Amores, CEO de Entomo, explicó cómo su empresa "ha desarrollado una tecnología que permite valorizar residuos, usando para ello las larvas de la mosca soldado negra". Iniciaron su actividad en Murcia en 2019, "desde entonces hemos acumulado mucha información", que en la planta piloto se pasa a la práctica. La larva, explicó, se alimenta de los residuos industriales orgánicos, "lo digiere y lo transforma en sus componentes principales que son grasa, proteína y quitina. De tal forma que transforma un residuo en una materia prima que es comercializable y además de alto valor añadido".

El proceso no tiene "ni residuos", porque los detritus de las larvas se usan como "fertilizante orgánico". La propia mosca adulta es quitina en un 70%, un producto apreciado en la industria médica por sus cualidades antimicrobianas.

Adultos de mosca soldado / L. M. D.

Borja Sánchez recalcó que con la llegada de la primera empresa a Carrio se inicia una actividad "muy ilusionante". "Esto puede considerarse como ese primer peldaño para que Carrio acabe lleno de estas empresas, que buscan el ámbito biotecnológico y agroalimentario, que quieren crecer en Asturias". Lo "ideal", recalcó el responsable de Ciencia, sería poder impulsar en Asturias, a poder ser en el mismo entorno de Carrio, la fábrica prevista para Murcia (con otro tipo de iniciativas), que prevé generar 40 empleos. En todo caso, ahora habrá que esperar a los resultados de esta planta piloto.

Inversiones en el Centro de Innovación Carrio

La adecuación de una parte del recinto del pozo Carrio dispone de casi 4 millones (3.973.937 euros) de fondos europeos, a través del Ministerio de Transición Justa. Con este dinero se transformará una de las dos partes en las que se divide el recinto, la más cercana al acceso principal a través del Corredor del Nalón (la parcela del pozo Carrio está dividida en dos por el río). Borja Sánchez señaló que se está "trabajando en la licitación" de este proyecto. "Hay que tener en cuenta que los fondos europeos llevan un control burocrático todavía mayor que el que llevan los fondos estructurales. Pero bueno, todo va según lo previsto y la idea es que ya se pueda licitar y adjudicar cuanto antes. No ha estado parado en ningún momento", recalcó el consejero de Ciencia.

Por su parte, Susana de la Fuente, gerente de Carrio, recalcó que "hoy se da un paso importante para el centro de innovación". Destacó que "estamos construyendo un entorno industrial adecuado" para la llegada de nuevas empresa del sector. Agradeció también a Capsa su "liderazgo como empresa tractora" para atraer "este tipo de inversiones en el territorio". "Hay un plan a medio y largo plazo para acondicionar las instalaciones. A corto plazo, queremos dar a conocer este proyecto del centro de innovación de Carrio a la ciudadanía", con la celebración de unas jornadas.