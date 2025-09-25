Laviana, a tope con el deporte urbano: comienzan las obras de su "skatepark"

Laviana quiere impulsar la práctica de todo tipo de deportes. Una muestra de ello es el inicio de las obras del "skatepark" que se hará en el parque de La Avenida, junto a una de las zonas de juegos infantiles y al "pumptrack" (circuito de bicicleta) para jóvenes. Los trabajos ya han comenzado.

La adjudicataria de las obras es la empresa Zut Skateparks S.L. Los trabajos tendrán un coste total de 90.693 euros, incluyendo los impuestos. El contrato de la obra se formalizó el pasado 12 de septiembre, y esta semana dieron comienzo los trabajos. Tienen un plazo de ejecución de 12 semanas (tres meses). Antes de final de año, los amantes del "skate" podrán estrenar las instalaciones.

Vista cenital del proyecto / LNE

Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban desde hace tiempo más lugares para los deportes urbanos y el gobierno local, en su día, ya se había comprometido a ponerle solución. Fruto de esa colaboración surge esta instalación.

Diseño

El diseño del proyecto muestra unas instalaciones que contarán con una zona pavimentada de aproximadamente 470 metros cuadrados, construido con un tipo de hormigón "que garantiza la durabilidad, resistencia y acabado óptimo para la práctica del patinaje".

El diseño lo ha llevado a cabo José Javier Labad, experto en la elaboración de este tipo de proyectos. El de Laviana está enfocado principalmente a la modalidad "Street", la que desde Tokyo 2020 es olímpica. Esta modalidad simula los elementos u obstáculos comunes en las zonas urbanas como escaleras, bordillos o barandillas. Todo ello, eso sí, en un entorno cerrado y seguro. El "skate park" contará con dos niveles de altura diferenciados, que estarán conectados a través de un plano inclinado, que permitirá múltiples líneas de recorrido en ambas direcciones.

Los trabajos en el parque. / Fernando Rodrí­guez

También contará el "skatepark" con unos módulos centrales sobre solera que incluyen bordillos rectos con remates metálicos, barandilla de tubo de acero y planos inclinados enfrentados. Además, "hay una transición curva tipo quater con hips laterales" de 60 centímetros de altura y 2 metros de radio, que se rematan con un "coping" metálico de tubo de acero negro. Es decir, tendrá una especie de "U" con caída que servirá tanto para salir como para llegar a ella y que permitirá aprovechar su reborde metálico para deslizarse por encima y hace juegos con el patinete.

El proyecto, explicaba el gobierno local, cuenta con "una organización funcional y fluida para que todos los elementos se conecten entre sí".