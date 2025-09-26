Arte, deporte, ciencia y carrera contra el cáncer este viernes en Llorío, Laviana
La "Facendera Zurrona" incluye hoy una marcha solidaria a beneficio del Instituto Oncológico
L. Díaz
La localidad lavianesa de Llorío celebra esta semana su "Facendera Zurrona", una semana cultural organizada por la asociación local Los Zurrones y que cuenta con todo tipo de actividades.
El miércoles se inauguró la exposición con pinturas de artistas locales: Álvaro Canella, Sonia Espinosa, María Jesús Fernández y Manuel Barbón. El jueves fue el día de la ciencia, con talleres infantiles y, posteriormente, con la charla ofrecida por el investigador del IUOPA David Hevia.
Hoy será el día dedicado al deporte y a la solidaridad. Desde las 16.00 habrá partidos de fútbol sala con distintos equipos del Alcava, y a las 19.00, la carrera contra el cáncer, cuya recaudación se donará al Instituto Universitario Oncológico del Principado de Asturias. Las inscripciones están abiertas hasta poco antes de la carrera, para facilitar la participación. Los 300 primeros inscritos recibirán un pañuelo de recuerdo.
Ya el sábado habrá conciertos, con música clásica en la iglesia, actuación de la Banda de Música y concierto rock. El domingo, una comida popular pondrá el broche a la semana.
