Cómo evitar las caídas en la gente mayor y otros trucos para mejorar la salud y la prevención, el próximo miércoles en Laviana

Los talleres se celebrarán en el Hogar del Pensionista, desde las 11.00

El Ayuntamiento de Laviana se ha adherido a la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención del Sistema Nacional de Salud. La primera actividad que se llevará a cabo para impulsarla y promocionarla serán unas jornadas que tendrán lugar en el Hogar del Pensionista (centro social) de la Pola, el próximo 1 de octubre. Habrá una charla y talleres, en los que se darán trucos sobre salud, caídas y fragilidad.

El acto, que sirve también para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Edad, comenzará a las 11.00. En la presentación del programa estarán Lidia Clara Rodríguez, gerente del Área Sanitaria del Valle del Nalón; el alcalde de Laviana Julio García, la presidenta del Consejo de Salud de Laviana, Natalia Díaz y Toni Ríos, responsable de Salud de la Mancomunidad del Nalón.

A continuación, sobre las 11.30, se iniciarán los talleres sobre salud, caídas y fragilidad. Uno de los grandes problemas de salud a nivel global en las personas mayores son precisamente las caídas que generan roturas de huesos, ya más difíciles de superar a partir de cierta edad. En el taller se ofrecerán trucos, consejos y hábitos que sirven para prevenir este tipo de accidentes.

Tras los talleres, también se proyectará el cortometraje "Invisibles", realizado por la Fundación Cuentasueños y la Fundación Amigos de los Mayores.

