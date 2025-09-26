El "skatepark" de la Pola, para finales de octubre

Integrantes del Consejo de la Infancia y la Adolescencia de Laviana se reunieron este jueves con el alcalde, Julio García. Juntos, conocieron el proyecto del "skatepark" del parque de la Pola, cuyas obras ya han comenzado. Tras el encuentro, se desplazaron hasta la zona de los trabajos para verlos de primera mano e informarse con la empresa adjudicataria, Zut Skateparks SL., de cómo se desarrollarán las obras.

De hecho, pese a que según el contrato los trabajos tienen un periodo de ejecución de 12 semanas, se espera acortar plazos, y poder tener lista la pista de deporte urbano "para finales de octubre".

El "skatepark" de la Pola se está haciendo en al parque de La Avenida, junto a la zona de juegos infantiles y el "pumptrack", el circuito de bicicletas para jóvenes.

La reunión en el Ayuntamiento. / LNE

Este nuevo espacio para el ocio es una de las propuestas que salió del Consejo de la Infancia y Adolescencia. Los jóvenes lavianeses demandaban desde hace tiempo más lugares para los deportes urbanos. Fruto de la colaboración con el Ayuntamiento surge esta instalación.

El diseño del proyecto muestra unas instalaciones que contarán con una zona pavimentada de aproximadamente 470 metros cuadrados, lo ha elaborado José Javier Labad, experto en el desarrollo de este tipo de iniciativas. El de Laviana está enfocado principalmente a la modalidad "Street", la que desde Tokyo 2020 es olímpica. Esta modalidad simula los elementos u obstáculos comunes en las zonas urbanas como escaleras, bordillos o barandillas. De hecho, ya se están instalando varios de estos obstáculos en la parcela.