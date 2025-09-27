Trescientos a la carrera: Llorío, en Laviana, se vuelca a favor de la investigación contra el cáncer
La localidad lavianesa organizó una marcha solidaria que agotó dorsales y recaudó 4.000 euros, que se donarán al Instituto Oncológico del Principado
Cientos de personas, más de trescientas, tomaron parte este viernes en la primera carrera contra el cáncer organizada por los vecinos de Llorío, en Laviana. Todos los dorsales disponibles se agotaron, y hubo gente que se apuntó a última hora. Toda la recaudación –10 euros por persona era al donativo– se destinará al Instituto Univesitario Oncológico de Principado de Asturias, el IUOPA.
Organizada por la Asociación Los Zurrones de Llorío, dentro de su semana cultural, la "Facendera", la marcha solidaria contó con un colaborador de excepción, el atleta lavianés Héctor Moro, organizador y colaborador en multitud de actividades de carácter altruista por toda Asturias. Moro, que ejerció como "speaker" en la prueba, reseñó que "todos los dorsales de la carrera están cubiertos". Hubo además otras donaciones, y gente que se apuntó a última hora. La recaudación final rondó los 4.000 euros. "Cuando la gente se une, se pueden hacer muchas cosas", apuntaba Moro.
Todo el pueblo de Llorío se volcó con la celebración. En todo el recorrido, de 3,8 kilómetros, se colocaron globos y carteles rosas. En los días previos, además, se estuvieron vendiendo manualidades en el "mercáu" de Pola de Laviana, también con este fin. La "Facendera" de Llorío prosigue hoy, con un día con varios conciertos, y culminará el domingo, con una comida popular.
