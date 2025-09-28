Laviana destina 200.000 euros a reformar el campo de fútbol de Las Tolvas, en el que juega el Titánico
Ayuntamiento y el club de fútbol de la Pola firman un convenio de colaboración
El Ayuntamiento de Laviana y la directiva del Real Titánico, el centenario equipo de fútbol de la Pola, han firmado un convenio de colaboración que recoge dos cuestiones importantes para el club. Por un lado, se concede una subvención anual al club de 18.000 euros, para hacer frente a gastos corrientes y de personal en el equipo. Por otra parte, se regulariza la cesión al equipo del estadio de Las Tolvas. Un estadio en el que el gobierno local se ha comprometido a invertir 200.000 euros en una necesaria mejora de las instalaciones.
La directiva del Real Titánico, encabezada por su presidente, Francisco Javier Suárez, firmaba con el alcalde, Julio García, el convenio en una reunión celebrada esta semana en el Ayuntamiento lavianés. Por una parte, en el documento "se regulariza la cesión del campo Las Tolvas" al Titánico.
Por otra parte, se concede al club una subvención nominal de 18.000 euros que puede destinar a todo tipo de gastos. Hasta ahora, el presupuesto municipal "solamente contemplaba una partida de 2.000 euros dedicados al Titánico", que "apenas podía abarcar los gastos mínimos derivados de la gestión diaria del club". El club, que milita en Tercera Federación, contará así con una ayuda anual "mantenida en el tiempo, constando a partir de ahora en el presupuesto general del Ayuntamiento como una partida fija".
Grada, vestuarios, cierres
El convenio se suma a la inversión que el Ayuntamiento acometerá en Las Tolvas, donde "se remodelará y mejorará el campo y las instalaciones". Recientemente se aprobó una modificación presupuestaria, gran parte de la cual se dedicará a esta mejora en el estadio lavianés. "Servirá para varias obras que están siendo consensuadas con la directiva del Titánico, a través de reuniones de trabajo con técnicos y presididas por el propio Alcalde", explicaron desde el gobierno local. Se acometerán entre otras, la mejora de las gradas, vestuarios y cierre perimetral. Una inversión que superará los 200.000 euros.
