Rodrigo Cuevas conduce el "guateque de Vitorina" en El Condao

Cientos de personas acudieron este sábado hasta La Pumará, en El Condao (Laviana) para participar en el primer acto del festival Argayu Fest, que este año se extiende por todo el alto Nalón. "El guateque de Vitorina" no decepcionó, con Rodrigo Cuevas conduciendo el baile como "Volantazu DJ" .

Asistentes al "Guateque de Vitorina" / F. Rodríguez

Pero hubo mucha más música en el guateque de La Pumará. Además de Cuevas, estuvieron pinchando desde la hora del vermú Zahira, la cantautora Xedré, Tania Pereira, la gijonesa Cris Bardio, Ferla Megía con su mezcla tradicional y urbana y el dúo "Maribel & Sebastian", que pusieron el ritmo antes y a continuación de Cuevas. El fin de fiesta lo pusieron "Los Rodríguez del Límite" y el segundo pase de Zahira.

Todo, parar ir abriendo la boca con el festival que se celebrará los días 3, 4, 5 y 11 de octubre, en Caso y Sobrescobio, con nombres como "Pablo Und Destruktion o "Pelazo".