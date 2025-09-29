La Casina del Jazz de Laviana abre su nueva temporada
L. Díaz
Pola de Laviana
La Casina del Jazz de Laviana, una iniciativa de la Asociación Cultural Comphasion, abrió este fin de semana su tercera temporada con la actuación del trío formado por César Latorre (piano), Alejandro San Pelayo (contrabajo) e Ian Morris (batería). Tocaron temas clásicos del jazz y composiciones propias de de Latorre. Hubo también espacio para el latin y dosis de groove y swing.
