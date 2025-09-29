Comienza el esperado arreglo de la carretera del valle de Villoria, en Laviana

Una reclamación vecinal que llevaba años sobre la mesa va a poder ser por fin una realidad. Estos próximos días comenzarán las obras de reforma de seis kilómetros de la carretera AS-252, que une Pola de Laviana con Cabañaquinta. El tramo que se va a mejorar es el comprendido entre Entralgo y Tolivia, el del valle de Villoria. Una carretera rural pero con un intenso tráfico, 2.794 vehículos al día según las últimas mediciones del Principado (más, por ejemplo, que la "Y" de Bimenes, que contabiliza 2.133).

La Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención de Incendios adjudicó hace ya unos meses los trabajos a la empresa Pavitek 2010. La obra costará finalmente 1.001.333 euros, rebajando en 273.000 euros el presupuesto máximo fijado por el Principado. Por fin, tras unos meses de espera, estos días la compañía adjudicataria ha colocado la señalización que indica que la obra va a comenzar. También se han llevado a cabo una serie de trabajos previos en distintos puntos del vial.

La mejora de la carretera del valle de Villoria supondrá la adecuación de seis kilómetros de calzada. Los trabajos incluyen la pavimentación de la carretera, la mejora del sistema de drenaje y la reposición de los sistemas de señalización, contención y balizamiento. Los trabajos se llevarán a cabo desde el punto kilométrico 0,350, en la localidad de Entralgo, hasta el kilómetro 6,2, pasado el pueblo de Tolivia. Las obras afectan también a varias zonas de travesía, como las de las localidades de Villoria y San Pedro.

Tal y como explicaron desde la Consejería de Fomento, para mejorar la red de drenaje se repararán varios tramos de cuneta existentes y se hormigonarán las de tierra. También se reconstruirán varias arquetas, boquillas y pozos y se renovará la señalización vertical, las marcas viales y los tramos de barrera de seguridad que lo requieran.

Tres ofertas

El Principado recibió en total tres ofertas para ejecutar estos trabajos. Finalmente, los técnicos de la Consejería de Fomento, Cooperación Local y Prevención del Principado otorgaron el contrato a Pavitek 2010. El plazo marcado por la empresa para hacer la obra es de siete meses.

El arreglo de la carretera llevaba ya tiempo siendo una reivindicación de los vecinos de este entorno, ya que da acceso a gran número de núcleos de población y tiene zonas con el asfalto muy degradado.