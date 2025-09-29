Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes
Los conciertos, todos los sábados de octubre en la iglesia parroquial de la capital del concejo
M. Á. G.
El mes coral de Laviana regresa este 4 de octubre. A lo largo de todos los sábados del mes, la iglesia de Santa María de Pola de Laviana acogerá conciertos, a las 20.00 horas, en los que participarán seis formaciones musicales. La organización corre a cargo de la Asociación Mes Coral de Laviana y la Masa Coral de Laviana, con la colaboración del Ayuntamiento, entre otras entidades.
Las actuaciones comenzarán este sábado, con el Coro San Roque (Lastres) y el Coro La Regenta (Oviedo). El 11 de octubre tomará el relevo el Coro Reconquista (llegado también desde Oviedo). La Agrupación Coral de Porceyo (Gijón) y la Coral Polifónica (Monforte de Lemos), serán las protagonistas de la actuación de 18 de octubre. Cerrará los conciertos la Coral Ronda Trasmiere (Marina de Cudeyo-Cantabria). El evento ya cumple 39 ediciones.
Ilusión y constancia
Inés García Vega, presidenta de la Masa Coral de Laviana, destacó la "creatividad, constancia e ilusión" de las agrupaciones participantes que "hacen posible que la cultura continúe brillando hoy, en un contexto complicado y difícil. Gracias por hacer posible el intercambio respetando lo diverso y por ese germen que facilita las sinergias, el entendimiento y la amistad".
Señaló también que "es un lujo para Laviana contar con la ilusión y el esfuerzo de nuestra Masa Coral. Es ya una institución en nuestra tierra, con 48 años de historia. Casi medio siglo cumpliendo esa función socializadora, tan necesaria hoy en día.
- Accidente mortal en Langreo: muere un hombre al volcar un todoterreno en una finca y su sobrino de 14 años y otro menor resultan heridos
- El fallecido en el accidente de tráfico de Langreo tenía 71 años y estaba jubilado de la cementera de Tudela Veguín: 'Era un trabajador nato
- Manuel Ángel Álvarez, alcalde de Mieres: 'Volvemos a estar en el mapa, pero no es suficiente: queda mucho trabajo por hacer
- Goteo de condenas contra el policía nacional adscrito a la comisaría de Langreo acusado de impagos
- El Ayuntamiento de Langreo encargará a una empresa privada la gestión del nuevo recinto ferial, en la fase final de su construcción
- Los Mártires, desde hoy en Mieres con 'Tekilazo
- La Brigada Minera evaluará si es viable enlazar la senda de Loredo con La Foz: Mieres, Morcín y Riosa quieren unirse peatonalmente
- Algo huele mal (otra vez) en Langreo: repuntan las quejas vecinales por el hedor en las calles de La Felguera