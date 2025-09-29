Media docena de agrupaciones actuarán en el Mes Coral de Laviana: estas son las formaciones participantes

El mes coral de Laviana regresa este 4 de octubre. A lo largo de todos los sábados del mes, la iglesia de Santa María de Pola de Laviana acogerá conciertos, a las 20.00 horas, en los que participarán seis formaciones musicales. La organización corre a cargo de la Asociación Mes Coral de Laviana y la Masa Coral de Laviana, con la colaboración del Ayuntamiento, entre otras entidades.

Las actuaciones comenzarán este sábado, con el Coro San Roque (Lastres) y el Coro La Regenta (Oviedo). El 11 de octubre tomará el relevo el Coro Reconquista (llegado también desde Oviedo). La Agrupación Coral de Porceyo (Gijón) y la Coral Polifónica (Monforte de Lemos), serán las protagonistas de la actuación de 18 de octubre. Cerrará los conciertos la Coral Ronda Trasmiere (Marina de Cudeyo-Cantabria). El evento ya cumple 39 ediciones.

Ilusión y constancia

Inés García Vega, presidenta de la Masa Coral de Laviana, destacó la "creatividad, constancia e ilusión" de las agrupaciones participantes que "hacen posible que la cultura continúe brillando hoy, en un contexto complicado y difícil. Gracias por hacer posible el intercambio respetando lo diverso y por ese germen que facilita las sinergias, el entendimiento y la amistad".

Señaló también que "es un lujo para Laviana contar con la ilusión y el esfuerzo de nuestra Masa Coral. Es ya una institución en nuestra tierra, con 48 años de historia. Casi medio siglo cumpliendo esa función socializadora, tan necesaria hoy en día.