La innovación echa raíces en Laviana: el Principado otorga al proyecto del pozo Carrio el rango de "estratégico"
El director de Sekuens equipara en Laviana la innovación a la industria de defensa o la energía
"No es un proyecto a corto plazo, es un proyecto de región", por eso el Principado defiende el centro de innovación del Pozo Carrio, en Laviana, como "un proyecto estratégico", como puede serlo el sector de la defensa, el energético o el audiovisual. Así lo presentó David González, director de Sekuens, la agencia de ciencia, competitividad empresarial e innovación del Principado de Asturias, en la jornada "Innovación para regenerar el territorio. El futuro del paraíso natural", que se celebró este martes en las instalaciones del antiguo pozo minero lavianés, convertido ahora en "pozo de innovación".
González reconoció que al planteamiento inicial centrado en el sector agroalimentario "había que darle un giro". "Teníamos que pensar en lo que será Asturias dentro de diez años y ahí está la tecnología alimentaria, pero también otras cosas". También pidió "calma" en el proceso. "Sabemos que la tecnología alimentaria va a cambiar, pero también sabemos que tenemos que aprovechar nuestras potencialidades en ingeniería, fabricación y producción".
Y eso lleva su tiempo "Tenemos que unirlo todo para que Carrio sea el polo de la ‘food tech’ (tecnología alimentaria) y también un polo de preproducción, de escalado industrial". "Al ser un proyecto integral, de región, no se trata simplemente de poner una infraestructura a funcionar sino que necesitamos a las start-ups, las empresas que están construyendo ahora el futuro de la alimentación", explicó el director de Sekuens. Para esas empresas, prometió, "desde Sekuens, desde el Principado, vamos a crear esas infraestructuras que necesiten para el escalado de producción".
Gran centro de innovación
David González ve en Carrio un gran centro de innovación "y por tanto tiene que estar en relación con la agricultura, con la energía, con la industria de defensa o con el desarrollo del transporte". "Los proyectos estratégicos deben convivir", enfatizó para aclarar también que "hay que tener paciencia porque no lo vamos a construir en un año, serán 4, 5 o 6 años pero los resultados llegarán". "Tenemos un plan y vamos a rodearnos de la gente que sabe", concluyó.
En la misma línea intervino Iván Aitor Lucas del Amo, director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital del Gobierno regional. El representante del Ejecutivo mostró su convicción de que " hay muchísimo que recorrer en la comida del futuro porque el sistema que conocemos ahora es insostenible, más de 9.500 millones de personas no podemos seguir comiendo como lo hacemos ahora".
Así que el centro de innovación de Carrio será el lugar donde "se van a gestar las ideas del futuro, de todos estos cambios que vamos a tener que desarrollar". En ese espacio, apuntó Lucas del Amo, "se habla de la agricultura del futuro, de la comida del futuro y de la industria del futuro".
A lo largo de la jornada, dirigida por Susana de la Fuente, gerente del centro de innovación del pozo Carrio, empresas y emprendedores expusieron sus experiencias en innovación.
